Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KEIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT M02 - L03 Khu A - Khu ĐTM Dương Nội, Phường La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Ghi nhận doanh thu bán hàng hàng ngày.

Theo dõi và cập nhật tình hình công nợ phải thu từ khách hàng.

Đối chiếu doanh thu bán hàng giữa thực tế và hệ thống (POS, phần mềm quản lý…).

Kiểm tra và theo dõi chiết khấu, khuyến mãi, giảm giá theo từng đơn hàng.

Kiểm tra hồ sơ chứng từ của các khoản mục chi phí phát sinh, đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ với quy định. Yêu cầu các phòng ban khác bổ sung hồ sơ chứng từ khi phát hiện không đầy đủ hoặc chưa hợp lý, hợp lệ.

Hạch toán hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ.

Xử lý các công việc phát sinh khác của trưởng phòng hay cấp trên giao.

Hỗ trợ cấp trên tổng hợp các số liệu báo cáo khi cần thiết;

Báo cáo công việc cho trưởng phòng và khi có yêu cầu.

Hiểu biết về quy trình mua hàng, bán hàng và nghiệp vụ kế toán.

Cẩn thận, chính xác, logic tốt.

Kỹ năng sử dụng excel, phần mềm kế toán Misa, Fast

Tỉ mỉ, cẩn thận, có trách nhiệm.

Kỹ năng giao tiếp và phối hợp công việc tốt.

Có kinh nghiệm từ 02 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên đã có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ, chuỗi cửa hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KEIN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 10 - 12 triệu

Cùng chế độ thưởng xứng đáng với hiệu suất làm việc.

Đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, quy trình và công nghệ – sẵn sàng đồng hành cùng bạn từ những bước đầu.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, cởi mở, đồng nghiệp thân thiện, teamwork gắn kết.

Nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến rõ ràng, được trao quyền và khuyến khích sáng tạo.

Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định Nhà nước và chính sách riêng của công ty.

Cơ hội trực tiếp làm việc với các thương hiệu nội địa hàng đầu Nhật Bản – nâng tầm kiến thức và trải nghiệm quốc tế.

