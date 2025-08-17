Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP CHỢ HẢI SẢN VÂN ĐỒN - CN HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 107 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổng hợp, kiểm tra, đối chiếu chứng từ kế toán, hóa đơn đầu vào – đầu ra.

Hạch toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm thủy sản (nếu có dây chuyền sản xuất).

Theo dõi công nợ khách hàng, nhà cung cấp, kiểm soát dòng tiền ra – vào.

Lập báo cáo tài chính tháng/quý/năm; báo cáo quản trị theo yêu cầu Ban giám đốc.

Thực hiện kê khai và báo cáo thuế định kỳ (GTGT, TNCN, TNDN…).

Quản lý, lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán đầy đủ và khoa học.

Phối hợp với bộ phận kho, bán hàng và sản xuất để đảm bảo dữ liệu khớp đúng.

Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng, bảo hiểm khi có yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ từ 25 – 40 tuổi.

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp, ưu tiên đã làm tại công ty sản xuất hoặc thương mại thủy sản.

Am hiểu các nghiệp vụ kế toán, thuế và chế độ kế toán hiện hành.

Thành thạo phần mềm kế toán MISA hoặc các phần mềm tương đương.

Kỹ năng tổng hợp số liệu, lập báo cáo tốt.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực.

Tại CÔNG TY CP CHỢ HẢI SẢN VÂN ĐỒN - CN HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 12 – 15 triệu/tháng (có xem xét tăng lương theo năng lực).

Thưởng lễ, tết, hiệu quả công việc và các khoản phụ cấp khác.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CHỢ HẢI SẢN VÂN ĐỒN - CN HÀ NỘI

