Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ƯU VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ƯU VIỆT
- Hà Nội: Số 15, ngõ 16 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Thực hiện khai báo thuế, lập báo cáo tài chính.
Kiểm tra các chi phí phát sinh, rà soát tất cả các nghiệp vụ hạch toán trên phần mềm kế toán: hoá đơn đầu vào, đầu ra, công nợ phải thu, phải trả, lương,... và điều chỉnh sai sót của các kế toán phần hành có liên quan.
Trực tiếp cung cấp hồ sơ, giải trình theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra thuế (nếu có).
Tham mưu cho ban lãnh đạo chính sách pháp luật thuế, kế toán...
Các công việc khác liên quan được cấp trên giao.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên
Am hiểu về nghiệp vụ kế toán, thuế (GTGT, TNDN, TNCN,...)
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán misa, fast online .. Office tốt
Chịu được áp lực, thích nghi nhanh chóng môi trường làm việc mới, trung thực, có trách nhiệm.
Ưu tiên có ứng viên từng làm tại đại lý thuế.
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ƯU VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến
Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc
Đóng BHXH, BHYT, thưởng tháng 13 đầy đủ
Lộ trình nâng bậc, tăng lương rõ ràng
Đúng mùng 5 là tài khoản ting ting chưa cần giục
Môi trường trẻ trung, đều là gen Z
Happy time hàng ngày; trà, coffee, hoa quả free...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ƯU VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI