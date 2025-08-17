Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ƯU VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 15, ngõ 16 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện khai báo thuế, lập báo cáo tài chính.

Kiểm tra các chi phí phát sinh, rà soát tất cả các nghiệp vụ hạch toán trên phần mềm kế toán: hoá đơn đầu vào, đầu ra, công nợ phải thu, phải trả, lương,... và điều chỉnh sai sót của các kế toán phần hành có liên quan.

Trực tiếp cung cấp hồ sơ, giải trình theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra thuế (nếu có).

Tham mưu cho ban lãnh đạo chính sách pháp luật thuế, kế toán...

Các công việc khác liên quan được cấp trên giao.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học kế toán trở lên,

Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên

Am hiểu về nghiệp vụ kế toán, thuế (GTGT, TNDN, TNCN,...)

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán misa, fast online .. Office tốt

Chịu được áp lực, thích nghi nhanh chóng môi trường làm việc mới, trung thực, có trách nhiệm.

Ưu tiên có ứng viên từng làm tại đại lý thuế.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ƯU VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương định kỳ 6 tháng - 1 năm / 1 lần dựa trên đánh giá thành tích trong công việc

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc

Đóng BHXH, BHYT, thưởng tháng 13 đầy đủ

Lộ trình nâng bậc, tăng lương rõ ràng

Đúng mùng 5 là tài khoản ting ting chưa cần giục

Môi trường trẻ trung, đều là gen Z

Happy time hàng ngày; trà, coffee, hoa quả free...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ƯU VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin