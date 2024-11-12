Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học Công ty TNHH DBAY EXCHANGE làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 10 Triệu

Mức lương 4 - 10 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 42 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm

Quản lý/Vận hành lớp học

Giảng dạy cho học sinh độ tuổi từ 5-17 về các chương trình học theo học liệu được biên soạn sẵn từ Alokiddy (bám sát chương trình của Bộ Giáo Dục).

Mô hình lớp online 1 kèm 1, 1 kèm 2, 1 kèm 3. Dạy qua phần mềm online của công ty.

Buổi học từ 25’-35’

Tham gia các buổi đào tạo trực tuyến về sản phẩm.

Yêu Cầu Công Việc

Tiếng Anh lưu loát, có kinh nghiệm giảng dạy.

Có chứng chỉ TESOL/TEFL (là một lợi thế).

Thời gian linh hoạt, dạy được vào buổi tối/cuối tuần.

Có thiết bị và internet ổn định.

Có đam mê giảng dạy và định hướng gắn bó lâu dài với công việc (từ 4 tháng trở lên).

Có máy tính (ít nhất 8GB RAM) đảm bảo kết nối Internet tốt, camera, mic tốt phục vụ cho việc giảng dạy trực tuyến.

Được Hưởng Những Gì

Đánh giá lương theo định kỳ.

Có đội ngũ hỗ trợ 24/7.

Ứng viên được cung cấp sẵn giáo trình, tài liệu giảng dạy.

