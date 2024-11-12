Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học Công ty TNHH DBAY EXCHANGE làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Vận hành lớp học Tại Công ty TNHH DBAY EXCHANGE
Mức lương
4 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 42 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Quản lý/Vận hành lớp học Với Mức Lương 4 - 10 Triệu
Giảng dạy cho học sinh độ tuổi từ 5-17 về các chương trình học theo học liệu được biên soạn sẵn từ Alokiddy (bám sát chương trình của Bộ Giáo Dục).
Mô hình lớp online 1 kèm 1, 1 kèm 2, 1 kèm 3. Dạy qua phần mềm online của công ty.
Buổi học từ 25’-35’
Tham gia các buổi đào tạo trực tuyến về sản phẩm.
Với Mức Lương 4 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh lưu loát, có kinh nghiệm giảng dạy.
Có chứng chỉ TESOL/TEFL (là một lợi thế).
Thời gian linh hoạt, dạy được vào buổi tối/cuối tuần.
Có thiết bị và internet ổn định.
Có đam mê giảng dạy và định hướng gắn bó lâu dài với công việc (từ 4 tháng trở lên).
Có máy tính (ít nhất 8GB RAM) đảm bảo kết nối Internet tốt, camera, mic tốt phục vụ cho việc giảng dạy trực tuyến.
Tại Công ty TNHH DBAY EXCHANGE Thì Được Hưởng Những Gì
Đánh giá lương theo định kỳ.
Có đội ngũ hỗ trợ 24/7.
Ứng viên được cung cấp sẵn giáo trình, tài liệu giảng dạy.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DBAY EXCHANGE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
