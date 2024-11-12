Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học Công ty TNHH DBAY EXCHANGE làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 10 Triệu

Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học Công ty TNHH DBAY EXCHANGE làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 10 Triệu

Công ty TNHH DBAY EXCHANGE
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Công ty TNHH DBAY EXCHANGE

Quản lý/Vận hành lớp học

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Vận hành lớp học Tại Công ty TNHH DBAY EXCHANGE

Mức lương
4 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 42 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý/Vận hành lớp học Với Mức Lương 4 - 10 Triệu

Giảng dạy cho học sinh độ tuổi từ 5-17 về các chương trình học theo học liệu được biên soạn sẵn từ Alokiddy (bám sát chương trình của Bộ Giáo Dục).
Mô hình lớp online 1 kèm 1, 1 kèm 2, 1 kèm 3. Dạy qua phần mềm online của công ty.
Buổi học từ 25’-35’
Tham gia các buổi đào tạo trực tuyến về sản phẩm.

Với Mức Lương 4 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh lưu loát, có kinh nghiệm giảng dạy.
Có chứng chỉ TESOL/TEFL (là một lợi thế).
Thời gian linh hoạt, dạy được vào buổi tối/cuối tuần.
Có thiết bị và internet ổn định.
Có đam mê giảng dạy và định hướng gắn bó lâu dài với công việc (từ 4 tháng trở lên).
Có máy tính (ít nhất 8GB RAM) đảm bảo kết nối Internet tốt, camera, mic tốt phục vụ cho việc giảng dạy trực tuyến.

Tại Công ty TNHH DBAY EXCHANGE Thì Được Hưởng Những Gì

Đánh giá lương theo định kỳ.
Có đội ngũ hỗ trợ 24/7.
Ứng viên được cung cấp sẵn giáo trình, tài liệu giảng dạy.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DBAY EXCHANGE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH DBAY EXCHANGE

Công ty TNHH DBAY EXCHANGE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giao-vien-tieng-anh-online-thu-nhap-4-10-trieu-ban-thoi-gian-tai-ha-noi-job246625
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Học viện Anh ngữ Oxford
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học Học viện Anh ngữ Oxford làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu
Học viện Anh ngữ Oxford
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu
Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 2.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MES EDUCATION
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY TNHH MES EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MES EDUCATION
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Vĩnh Phúc Bắc Ninh Đà Nẵng Thanh Hóa Hải Phòng Thái Bình Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO MINH QUÂN
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO MINH QUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO MINH QUÂN
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ÂM NHẠC AN AN
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ÂM NHẠC AN AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ÂM NHẠC AN AN
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Vĩnh Phúc Bắc Ninh Đà Nẵng Thanh Hóa Hải Phòng Thái Bình Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mathnasium Việt Nam
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học Mathnasium Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
Mathnasium Việt Nam
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đồng Nai Bình Dương Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Bchou
Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Hộ Kinh Doanh Bchou
Hạn nộp: 21/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 39 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Học viện Anh ngữ Oxford
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học Học viện Anh ngữ Oxford làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu
Học viện Anh ngữ Oxford
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu
Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 2.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MES EDUCATION
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY TNHH MES EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MES EDUCATION
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Vĩnh Phúc Bắc Ninh Đà Nẵng Thanh Hóa Hải Phòng Thái Bình Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO MINH QUÂN
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO MINH QUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO MINH QUÂN
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ÂM NHẠC AN AN
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ÂM NHẠC AN AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ÂM NHẠC AN AN
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Vĩnh Phúc Bắc Ninh Đà Nẵng Thanh Hóa Hải Phòng Thái Bình Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mathnasium Việt Nam
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học Mathnasium Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
Mathnasium Việt Nam
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đồng Nai Bình Dương Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học Công ty TNHH Đào tạo Nguyên Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Đào tạo Nguyên Anh
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học Công ty TNHH DBAY EXCHANGE làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 10 Triệu Công ty TNHH DBAY EXCHANGE
4 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC CHIP CHIP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC CHIP CHIP
15 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học Mathnasium Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu Mathnasium Việt Nam
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ÂM NHẠC AN AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ÂM NHẠC AN AN
9 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO MINH QUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO MINH QUÂN
6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY TNHH MES EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MES EDUCATION
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
2.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học Học viện Anh ngữ Oxford làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu Học viện Anh ngữ Oxford
11 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm