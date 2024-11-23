Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ÂM NHẠC AN AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu

Mức lương 9 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 80 Ái Mộ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Quản lý/Vận hành lớp học

Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sự kiện cho học sinh/sinh viên.

Hỗ trợ giáo viên trong việc chuẩn bị và tổ chức các hoạt động giảng dạy.

Quản lý và cập nhật thông tin về các hoạt động của lớp học/trường học.

Giám sát và hướng dẫn học sinh/sinh viên trong các hoạt động ngoại khóa.

Phối hợp với các bộ phận khác trong trường để đảm bảo hoạt động diễn ra suôn sẻ.

Thực hiện các công việc hành chính khác theo sự phân công của cấp trên.

Tham gia các buổi họp và báo cáo công việc định kỳ.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với phụ huynh học sinh/sinh viên.

Đề xuất các giải pháp để cải thiện chất lượng hoạt động của lớp học/trường học.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành sư phạm hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục là một lợi thế.

Có kỹ năng tổ chức, quản lý và giao tiếp tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm cao và thái độ tích cực.

Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt.

Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Yêu thích công việc giáo dục và có lòng nhiệt huyết với nghề.

Sức khỏe tốt, năng động và nhiệt tình.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ÂM NHẠC AN AN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.

Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ÂM NHẠC AN AN

