Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY TNHH MES EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 7, Ngách 422/14/10 Ngô Gia Tự , Đức Giang, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Quản lý/Vận hành lớp học Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý dữ liệu danh sách, thông tin của học viên trong các lớp học.

Hỗ trợ học viên:

Hỗ trợ giáo viên:

Điều phối và xử lý tình huống:

Yêu Cầu Công Việc

Thái độ làm việc chuyên nghiệp, đúng giờ và có trách nhiệm.

Kỹ năng giao tiếp tốt với học viên, phụ huynh, và giáo viên.

Biết tiếng Anh là một lợi thế.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý lớp học hoặc làm việc trong môi trường giáo dục.

Tại CÔNG TY TNHH MES EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 150.000-200.000đ/buổi (làm tối thiểu 3 buổi/tuần)

Thử việc 1 tháng nhận 90% lương

Thưởng lương tháng thứ 13, các ngày lễ, tết trong năm, sinh nhật, hiếu hỉ...

Môi trường giáo dục văn minh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MES EDUCATION

