Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY TNHH MES EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Vận hành lớp học Tại CÔNG TY TNHH MES EDUCATION
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 7, Ngách 422/14/10 Ngô Gia Tự , Đức Giang, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Quản lý/Vận hành lớp học Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý dữ liệu danh sách, thông tin của học viên trong các lớp học.
Hỗ trợ học viên:
Hỗ trợ giáo viên:
Điều phối và xử lý tình huống:
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thái độ làm việc chuyên nghiệp, đúng giờ và có trách nhiệm.
Kỹ năng giao tiếp tốt với học viên, phụ huynh, và giáo viên.
Biết tiếng Anh là một lợi thế.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý lớp học hoặc làm việc trong môi trường giáo dục.
Tại CÔNG TY TNHH MES EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 150.000-200.000đ/buổi (làm tối thiểu 3 buổi/tuần)
Thử việc 1 tháng nhận 90% lương
Thưởng lương tháng thứ 13, các ngày lễ, tết trong năm, sinh nhật, hiếu hỉ...
Môi trường giáo dục văn minh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MES EDUCATION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
