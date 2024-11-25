Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1.2 tòa Nhà GIM, ngõ 460 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. , Hoàng Mai ...và 7 địa điểm khác, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý/Vận hành lớp học Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Quản lý các dữ liệu về Giáo viên, Học viên, lớp, tiến độ lớp, xếp lịch học/ thi trên phần mềm LMS

- Nhập, kiểm tra dữ liệu điểm đầu vào, giữa kỳ, cuối kỳ của Học viên trên hệ thống LMS

- Hướng dẫn, hỗ trợ Giáo viên sử dụng các thiết bị trong lớp và hệ thống LMS và hỗ trợ Giáo viên in ấn, phô tô tài liệu học tập

- Hỗ trợ AS và CM giám sát quá trình đào tạo, đảm bảo chất lượng lớp học, chất lượng dịch vụ Trung tâm.

- Quản lý dữ liệu danh sách, thông tin của học viên trong các lớp học.

- Điều phối và giải quyết các trường hợp khẩn cấp như giáo viên xin nghỉ đột xuất, học viên đến nơi không thấy giáo viên, không liên lạc được với giáo viên khi đến giờ dạy.

- Sắp xếp lịch học thêm, phụ đạo, bổ trợ kiến thức cho học viên yếu. Sắp xếp lịch làm việc của giáo viên với lớp mình chăm sóc, quản lý.

- Cập nhật lịch dạy và giáo trình cho giáo viên khi có thay đổi.

- Phối hợp với bộ phận Sales và Marketing triển khai các sự kiện, các hoạt động của Trung tâm.

- Báo cáo cho Bộ phận học thuật các vấn đề của lớp mình phụ trách, và làm các báo cáo định kỳ.

- Thực hiện các công việc khác do AS phân công.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan đến tiếng Anh

- Có kinh nghiệm đứng lớp, chăm sóc khách hàng.

-Tiếng anh giao tiếp

- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề tốt

- Khéo léo, linh hoạt, tận tâm, đam mê về giáo dục

- Có thái độ tích cực trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 8 - 10 triệu (tùy năng lực)+ Thưởng

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN,TTNCN

- Được nghỉ phép 12 ngày/năm cùng ngày lễ tết theo quy định pháp luật

- Tham gia team building hàng năm và nhiều hoạt động khác theo quy chế Công ty

- Được đào tạo bài bản về kiến thức, kỹ năng và yêu cầu cần thiết cho công việc

- Được đào tạo về lộ trình phát triển bản thân tại công ty

- Được hưởng các chế độ chính sách đãi ngộ tốt của công ty

- Chính sách ưu đãi học phí tại TT dành cho CBNV công ty

Thời gian làm việc:

- Ca 1: 9-18h

- Ca 2: 13-21h00

(chủ yếu ca 2 chiếm 85%)

- Nghỉ 1,5 ngày/ tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin