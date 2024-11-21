Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 322 Tây Thạnh, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Quản lý/Vận hành lớp học

1. Quản lý vận hành lớp học:

- Quản lý tổ chức vận hành lớp học tại cơ sở từ lúc tiếp nhận học viên đến lúc kết khóa như xếp lớp, tổ chức khai giảng, theo dõi lớp học.

- Tương tác với các bộ phận liên quan để điều phối hoạt động tại cơ sở như TE, HO, STL, QC, Tech để đảm bảo vận hành đúng quy định.

- Xây dựng các hoạt động nhằm xây dựng môi trường học tập tích cực, năng động và sáng tạo cho học viên.

2. Chăm sóc khách hàng:

- Gọi điện chăm sóc Khách hàng, quản lý tiến độ và chất lượng CSKH tại cơ sở

- Xử lý các phát sinh tại cơ sở về vận hành, xử lý các yêu cầu, phản hồi của khách hàng về quá trình học tập.

- Trực tiếp phụ trách chăm sóc khách hàng tại cơ sở.

- Phụ trách các chương trình và target về resale/upsale.

- Quản lý vận hành cho thuê văn phòng

- Quản lý chất lượng dịch vụ cho thuê văn phòng tại cơ sở / khu vực phụ trách.

- Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan tới cơ sở như PCCC, phản hồi khách hàng, sửa chữa, mua sắm có liên quan tới cơ sở.

3. Công việc khác:

- Chịu trách nhiệm điều phối, đầu việc từ quản lí giao

Yêu Cầu Công Việc

1. Kinh nghiệm:

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm Chăm sóc khách hàng, Vận hành lớp học hoặc tư vấn kinh doanh liên quan đến ngành giáo dục

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, lập kế hoạch, báo cáo, tin học văn phòng

- Kỹ năng đánh giá và xử lý vấn đề nhạy bén

3. Tinh thần:

- Chủ động, trách nhiệm, cầu thị, cầu tiến.

- Innovation: Luôn sáng tạo đổi mới, học và tìm ra những cách giải quyết cho những vấn đề khó, thậm chí còn chưa từng nghe bao giờ

- Integrity: Chính trực với khách hàng, đồng nghiệp, công ty, quan trọng nhất là chính trực với chính bản thân mình

- Persistence: Kiên trì, bền bỉ, tinh thần “can-do" & “never-giving-up"

