Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Vận hành lớp học Tại Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
Mức lương
3 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
AROMA 168 Ngõ Xã Đàn 2 (đi đường ven hồ
công ty ở mặt hồ), P. Nam Đồng, Q. Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Quản lý/Vận hành lớp học Với Mức Lương 3 - 3 Triệu
- Xây dựng, nâng cấp nội dung, giáo trình, tài liệu giảng dạy.
- Chọn lọc, đánh giá, đào tạo và điều phối đội ngũ giáo viên.
- Kiểm soát chất lượng, đảm bảo lớp học triển khai theo đúng quy trình, quy chuẩn.
- Dạy demo kiểm tra Tiếng Anh đầu vào của học viên, xếp lớp theo trình độ.
Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng tiếng Anh tốt đặc biệt ở khả năng nghe nói, phát âm chuẩn.
- Ưu tiên: Học chuyên ngành sư phạm Anh, Ngôn Ngữ Anh Tiếng Anh Thương Mại,.. hoặc có chứng chỉ tiếng Anh, Giảng dạy (IELTS, TOEIC, TOEFL, TESOL,...)
- Yêu thích công việc có sử dụng tiếng Anh.
- Chịu được áp lực và chủ động, có trách nhiệm trong công việc.
- Có laptop cá nhân.
Tại Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thực tập 2.500.000 - 3.000.000 VNĐ/tháng + thưởng test đầu vào.
/tháng
- Hỗ trợ dấu mộc thực tập.
- Có cơ hội trở thành nhân sự chính thức sau 3-4 tháng thực tập
- Học tiếng Anh miễn phí tất cả các khóa học của AROMA.
- Được đào tạo kỹ năng cơ bản và nâng cao.
- Môi trường chuyên nghiệp, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
