Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Quản lý/Vận hành lớp học

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Vận hành lớp học Tại Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Mức lương
3 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: AROMA 168 Ngõ Xã Đàn 2 (đi đường ven hồ

- công ty ở mặt hồ), P. Nam Đồng, Q. Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Quản lý/Vận hành lớp học Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

- Xây dựng, nâng cấp nội dung, giáo trình, tài liệu giảng dạy.
- Chọn lọc, đánh giá, đào tạo và điều phối đội ngũ giáo viên.
- Kiểm soát chất lượng, đảm bảo lớp học triển khai theo đúng quy trình, quy chuẩn.
- Dạy demo kiểm tra Tiếng Anh đầu vào của học viên, xếp lớp theo trình độ.

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng tiếng Anh tốt đặc biệt ở khả năng nghe nói, phát âm chuẩn.
- Ưu tiên: Học chuyên ngành sư phạm Anh, Ngôn Ngữ Anh Tiếng Anh Thương Mại,.. hoặc có chứng chỉ tiếng Anh, Giảng dạy (IELTS, TOEIC, TOEFL, TESOL,...)
- Yêu thích công việc có sử dụng tiếng Anh.
- Chịu được áp lực và chủ động, có trách nhiệm trong công việc.
- Có laptop cá nhân.

Tại Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thực tập 2.500.000 - 3.000.000 VNĐ/tháng + thưởng test đầu vào.
/tháng
- Hỗ trợ dấu mộc thực tập.
- Có cơ hội trở thành nhân sự chính thức sau 3-4 tháng thực tập
- Học tiếng Anh miễn phí tất cả các khóa học của AROMA.
- Được đào tạo kỹ năng cơ bản và nâng cao.
- Môi trường chuyên nghiệp, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-thu-nhap-2-5-3-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job257851
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Học viện Anh ngữ Oxford
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học Học viện Anh ngữ Oxford làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu
Học viện Anh ngữ Oxford
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu
Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 2.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MES EDUCATION
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY TNHH MES EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MES EDUCATION
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Vĩnh Phúc Bắc Ninh Đà Nẵng Thanh Hóa Hải Phòng Thái Bình Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO MINH QUÂN
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO MINH QUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO MINH QUÂN
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ÂM NHẠC AN AN
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ÂM NHẠC AN AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ÂM NHẠC AN AN
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Vĩnh Phúc Bắc Ninh Đà Nẵng Thanh Hóa Hải Phòng Thái Bình Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mathnasium Việt Nam
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học Mathnasium Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
Mathnasium Việt Nam
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đồng Nai Bình Dương Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Học viện Anh ngữ Oxford
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học Học viện Anh ngữ Oxford làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu
Học viện Anh ngữ Oxford
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu
Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 2.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MES EDUCATION
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY TNHH MES EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MES EDUCATION
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Vĩnh Phúc Bắc Ninh Đà Nẵng Thanh Hóa Hải Phòng Thái Bình Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO MINH QUÂN
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO MINH QUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO MINH QUÂN
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ÂM NHẠC AN AN
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ÂM NHẠC AN AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ÂM NHẠC AN AN
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Vĩnh Phúc Bắc Ninh Đà Nẵng Thanh Hóa Hải Phòng Thái Bình Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mathnasium Việt Nam
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học Mathnasium Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
Mathnasium Việt Nam
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đồng Nai Bình Dương Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất