Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Mức lương 3 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: AROMA 168 Ngõ Xã Đàn 2 (đi đường ven hồ - công ty ở mặt hồ), P. Nam Đồng, Q. Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Quản lý/Vận hành lớp học Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

- Xây dựng, nâng cấp nội dung, giáo trình, tài liệu giảng dạy.

- Chọn lọc, đánh giá, đào tạo và điều phối đội ngũ giáo viên.

- Kiểm soát chất lượng, đảm bảo lớp học triển khai theo đúng quy trình, quy chuẩn.

- Dạy demo kiểm tra Tiếng Anh đầu vào của học viên, xếp lớp theo trình độ.

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng tiếng Anh tốt đặc biệt ở khả năng nghe nói, phát âm chuẩn.

- Ưu tiên: Học chuyên ngành sư phạm Anh, Ngôn Ngữ Anh Tiếng Anh Thương Mại,.. hoặc có chứng chỉ tiếng Anh, Giảng dạy (IELTS, TOEIC, TOEFL, TESOL,...)

- Yêu thích công việc có sử dụng tiếng Anh.

- Chịu được áp lực và chủ động, có trách nhiệm trong công việc.

- Có laptop cá nhân.

Tại Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thực tập 2.500.000 - 3.000.000 VNĐ/tháng + thưởng test đầu vào.

/tháng

- Hỗ trợ dấu mộc thực tập.

- Có cơ hội trở thành nhân sự chính thức sau 3-4 tháng thực tập

- Học tiếng Anh miễn phí tất cả các khóa học của AROMA.

- Được đào tạo kỹ năng cơ bản và nâng cao.

- Môi trường chuyên nghiệp, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

