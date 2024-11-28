Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học Học viện Anh ngữ Oxford làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu

Mức lương 11 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 16 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Quản lý/Vận hành lớp học

- Quản lý, điều phối dự án trường học được phân công đảm bảo các lớp học được tổ chức hiệu quả;

- Thực hiện các công tác báo cáo ngày, báo cáo tuần theo hướng dẫn;

- Xây dựng, duy trì quan hệ với học viên nhằm thông tin, hỗ trợ học viên trong suốt quá trình dự án triển khai;

- Phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức kiểm tra đánh giá đầu vào, giữa kỳ, cuối kỳ cho các lớp, trường dự án phụ trách; hoàn thành báo cáo gửi trường phụ trách;

- Tư vấn, phân tích nhu cầu và hỗ trợ khách hàng khi đăng ký các kỳ thi Tiếng Anh Cambridge;

- Tham gia vào công tác tổ chức thi (Giám thị hội đồng thi) khi có hội đồng thi các kỳ thi Tiếng Anh Cambridge;

- Đề xuất các ý tưởng, báo cáo kịp thời tới Trưởng phòng những khuyết điểm trong quá trình thực hiện công việc nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hoạt động chung;

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 6 tháng đến 1 năm làm việc trong ngành Giáo dục và Đào tạo như Trợ giảng, chăm sóc khách hàng, quản lý lớp học, giảng dạy,...

- Giới tính: Nam/Nữ

- Kỹ năng:

Tiếng Anh: Sử dụng thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc viết và đạt trình độ B1 theo tiêu chuẩn Quốc tế. Ưu tiên các bạn học chuyên ngành Tiếng Anh.

Sử dụng tốt tin học văn phòng

Có kỹ năng giao tiếp tốt, trung thực, thật thà

Có tinh thần học hỏi, cầu tiến

Tại Học viện Anh ngữ Oxford Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương:

Thu nhập 11-16 triệu (gồm lương cứng 7-11 triệu theo năng lực + % doanh thu). Ứng viên trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Lương kinh doanh theo chế độ lương kinh doanh Phòng Hợp tác Giáo dục và Khảo thí;

Không áp KPI.

- Phúc lợi:

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

Định kỳ khám sức khỏe và nghỉ mát hàng năm;

Thưởng các ngày lễ, thưởng và tháng lương thứ 13;

Các chế độ khác theo quy định của Công ty;

Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp; thân thiện.

Được đào tạo về kỹ năng bán hàng và tư vấn khách hàng;

Khách hàng có sẵn, đã có nhu cầu và quan tâm về chương trình học;

Có cơ hội làm việc với giáo viên bản ngữ nâng cao kiến thức chuyên ngành giảng dạy Tiếng Anh và các kỹ năng quản lý;

Cá nhân và người thân gia đình được tham gia khóa học Tiếng Anh miễn phí tại trung tâm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Học viện Anh ngữ Oxford

