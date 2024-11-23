Tuyển Giáo viên tiếng Anh Chi Nhánh Công Ty CP Đào Tạo Quốc Tế CA LI TP Hà Tĩnh làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Tĩnh: 122, Đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, TP Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Giảng dạy các lớp học được phân công theo lịch.

- Tham gia các công việc kiểm tra học sinh: Kiểm tra đầu vào, kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ...

- Xây dựng hình ảnh giáo viên nhiệt huyết, truyền được cảm hứng học cho học viên

- Quan tâm, chăm sóc học viên, đánh giá sự tiến bộ của học viên trong suốt khóa học.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu tối thiểu

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tiếng anh.

Phát âm tiếng Anh chuẩn, phong cách giảng dạy sôi nổi, năng động, gây được thiện cảm cho học viên.

Tự tin, giao tiếp tốt, vui vẻ, hòa đồng, ham học hỏi.

Ứng viên mới ra trường sẽ được đào tạo trước khi đứng lớp.

Tại Chi Nhánh Công Ty CP Đào Tạo Quốc Tế CA LI TP Hà Tĩnh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.

Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao nghiệp vụ giảng dạy và đáp ứng nhu cầu công việc từ Hội sở.

Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của nhà nước.

Chế độ nâng lương định kỳ theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty CP Đào Tạo Quốc Tế CA LI TP Hà Tĩnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin