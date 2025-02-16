Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC DNX làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Tĩnh: Số 166 đường Hà Huy Tập, P. Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Chuẩn bị lesson plan theo khung chương trình đã được xây dựng

Test đầu vào của trung tâm

Nghiên cứu và phát triển các nội dung liên quan đến Ngữ pháp và Bổ trợ cho học sinh kỹ năng làm bài trên lớp (Học sinh từ lớp 3 đến 9).

Phụ trách đứng lớp giảng dạy tiếng Anh cho học sinh từ lớp 3 tuổi đến 16 tuổi

Tiếp đón, tư vấn và giải đáp về chương trình học cho phụ huynh khi cần

Công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của lãnh đạo trung tâm

Thời gian làm việc: FULL TIME (nghỉ thứ Hai)

Sáng: Từ 8h00 đến 12h00, chiều 14h00- 18h00

Hoặc ca 13h30 đến 21h30 ( nghỉ ăn tối 30 phút)

Lịch làm việc sẽ điều chỉnh ca giờ làm tuỳ tính chất công việc tại mỗi thời điểm theo yêu cầu giám đốc trung tâm

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm đứng lớp tối thiểu từ 01 năm/ giáo viên Nữ từ : 2000- 1990

Năng động, nhiệt tình, yêu trẻ và có trách nhiệm trong công việc

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Anh, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh (chứng chỉ NVSP)/ có chứng chỉ TESOL, TOEIC, TOEFL hoặc IELTS >= 6.5

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC DNX Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 8 triệu - 10 triệu/tháng (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

Phương pháp giảng dạy độc quyền Hatchest

Nguồn tài liệu từ giáo trình bản quyền

Các khoản thưởng hiệu quả công việc, lễ, tết, BHXH,... hưởng theo quy định của Công ty.

Tham gia đào tạo theo hệ thống chương trình đào tạo nhân sự chuyên nghiệp.

Môi trường làm việc được thiết kế theo mô hình máy bay.

Hỗ trợ chỗ ở cho giáo viên ở xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC DNX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin