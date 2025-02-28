Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK19 Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông ...và 12 địa điểm khác, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Giảng dạy tiếng Anh cho đa dạng lứa tuổi theo chương trình học của Công ty

- Bổ trợ kiến thức, test năng lực cho học viên, tham gia các chương trình truyền thông của hệ thống.

- Xây dựng hình ảnh bản thân là một “Sứ giả truyền cảm hứng” nhiệt huyết.

- Chăm sóc học viên tận tình và đánh giá tiến bộ của học viên trong suốt khóa học.

- Tham gia xây dựng các dự án của hệ thống.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành (đang chờ bằng) hoặc Du học sinh về nước.

- Ứng viên có chứng chỉ hoặc năng lực tương đương IELTS >=7.5 (GV IE) hoặc TOEIC >=900 trở lên (GV TO/GT). Không yêu cầu chứng chỉ với giáo viên dạy Kids

- Nhiệt tình, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm và tinh thần tập thể tốt, thân thiện với học viên.

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: từ 15 triệu - 30 triệu/tháng + Phụ cấp + Thưởng

Nhiều khoản thưởng thêm ngoài rate lương như: thưởng tỷ lệ học sinh đi học cao, thưởng học viên điểm cao, thưởng học viên học lên level tiếp theo, thưởng cho đóng góp vào các dự án hỗ trợ về chuyên môn, thưởng dịp lễ đặc biệt, thưởng tháng lương thứ 13; phụ cấp (mạng, photo...) theo cơ chế của Công ty.

PHỤ CẤP ĐI CÔNG TÁC TỈNH ( Hà Tĩnh): 6triệu/tháng + BH sức khỏe

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi trở thành giáo viên fulltime tại hệ thống.

- Có sẵn Giáo trình, slide giảng dạy chuẩn hóa của hệ thống

- Lịch làm việc linh hoạt, được đăng ký theo nhu cầu (thường dạy vào các buổi tối).

- Được đào tạo về phong cách giảng dạy và chuyên môn Tiếng Anh qua:

+ Chương trình training cho giáo viên mới. GV mới sẽ được làm việc trực tiếp với các Trainer/ Academic Officer dày dặn kinh nghiệm tại hệ thống trước khi bắt đầu giảng dạy.

+ Các buổi workshop dành riêng cho giảng viên để nâng cao kỹ năng giảng dạy, kỹ năng kết nối và quản lý học viên.

+ Chương trình đào tạo trực tiếp bởi Ms Hoa - Founder của Imap, dành riêng cho giảng viên ưu tú.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam

