Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP THÀNH VINH làm việc tại Nghệ An thu nhập 9 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Nghệ An: ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN TRỖI, XÓM HẠ KHÊ, XÃ HƯNG TÂY, H.HƯNG NGUYÊN, NGHỆ AN ( gần đường 72m, đường 46B và KCN VSIP), Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Giảng dạy tiếng Trung theo chương trình của trung tâm

Soạn giáo án, thiết kế bài giảng phù hợp với trình độ học viên

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên.

Hỗ trợ học viên nâng cao kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa, sự kiện của trung tâm.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Trung hoặc có chứng chỉ HSK5 trở lên.

Phát âm chuẩn, có khả năng truyền đạt tốt.

Có kinh nghiệm giảng dạy là một lợi thế.

Nhiệt tình, trách nhiệm, yêu thích công việc giảng dạy.

Sử dụng công cụ hỗ trợ giảng dạy (PowerPoint, Zoom, Google Meet..)

Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP THÀNH VINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9-20tr

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cơ hội đào tạo, nâng cao kỹ năng giảng dạy.

Thời gian làm việc linh hoạt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP THÀNH VINH

