Tuyển Giáo viên tiểu học Trường phổ thông liên cấp H.A.S làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B17 Kim Liên, Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiểu học Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Dạy học môn Toán cấp tiểu học

Chăm sóc, bảo vệ và quản lý học sinh.

Phối hợp với đồng nghiệp và cha mẹ học sinh.

Tự đào tạo, tham gia đào tạo phát triển chuyên môn và đào tạo đồng nghiệp.

Tham gia phát triển và triển khai Chương trình giáo dục Nhà trường.

Tham gia xây dựng hệ thống tổ chức, quản lý dạy học.

Tham gia giới thiệu Nhà trường, truyền tải thông điệp Nhà trường đến cha mẹ học sinh và cộng đồng.

Nhiệm vụ khác theo phân công của Tổ trưởng chuyên môn, Ban Giám hiệu.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên đã tốt nghiệp cử nhân Sư phạm Toán/Toán-Tin

Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm 2 năm trở lên tại Trường/trung tâm đào tạo.

có kinh nghiệm 2 năm trở lên tại Trường/trung tâm đào tạo.

Không mắc lỗi phát âm, yêu nghề, am hiểu tâm lý học sinh

Sử dụng thành thạo các kỹ năng tin học văn học, các ứng dụng hỗ trợ online Google workspace và các công cụ hỗ trợ dạy học trực tuyến ( MS Teams, Google Meet,...)

Có chuyên môn, nghiệp vụ và sức khỏe tốt, năng động, sáng tạo, nhiệt tình và tạo mối quan hệ tốt giữa và Thầy – Trò.

Có tinh thần hợp tác và trách nhiệm.

Tại Trường phổ thông liên cấp H.A.S Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 11.000.000 - 13.000.000 + phụ cấp chủ nhiệm, bán trú

Ăn trưa tại trường

Các chế độ phúc lợi và đãi ngộ theo Quy định của Pháp luật.

Được đào tạo theo lộ trình công danh rõ ràng, minh bạch- Có cơ hội phát triển và thể hiện năng lực quản lý theo quy mô, chiến lược phát triển của Nhà trường.

Được làm việc trong môi trường năng động, đồng nghiệp trẻ tuổi, nhiệt huyết, sẵn sàng học hỏi.

Được hưởng Chính sách ưu đãi dành cho con em CBNV, khi tham gia học tập tại Trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường phổ thông liên cấp H.A.S

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin