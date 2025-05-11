Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM làm việc tại Ninh Bình thu nhập 6 - 9 Triệu

Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM làm việc tại Ninh Bình thu nhập 6 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM

Giáo viên Toán

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Ninh Bình: Số 93 đường Hữu Nghị, TP Đồng Hới ...và 2 địa điểm khác, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Giảng dạy Toán tư duy cho học sinh từ 3 đến 12 tuổi theo giáo trình và phương pháp của trung tâm.
Chuẩn bị giáo án, tài liệu giảng dạy phù hợp với từng độ tuổi và trình độ học sinh.
Tạo các bài tập, bài thi, các hoạt động để tăng tính tương tác với Học sinh.
Giải đáp các thắc mắc về chất lượng giảng dạy, bài học, bài tập cho Phụ huynh.
Theo dõi, đánh giá sự tiến bộ của học sinh và báo cáo định kỳ với phụ huynh.
Tạo môi trường học tập vui vẻ, tích cực, khơi dậy niềm yêu thích toán học cho trẻ.
Tham gia các buổi họp, đào tạo, và hoạt động của trung tâm.
Đến sớm tối thiểu 15 phút để đón tiếp Học sinh và chuẩn bị sẵn sàng cho buổi học.
Các công việc khác theo sự sắp xếp của Quản lý Trung tâm

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học sư phạm, chuyên ngành Toán hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 6 tháng trong vị trí giảng dạy.
Có kinh nghiệm giảng dạy toán tư duy (Finger Math, Abacus, Soroban) là một lợi thế.
Có khả năng diễn đạt và trình bày mạch lạc trôi chảy, tích cực, hòa đồng, tỉ mỉ.
Có khả năng phân tích, tổng hợp, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm. Năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận tùy theo năng lực và kinh nghiệm + Thưởng theo quy định của công ty.
Đánh giá xét tăng lương chỉ từ 6 tháng.
Được đào tạo, hướng dẫn về quy trình, nghiệp vụ, các kỹ năng có liên quan.
Chế độ miễn giảm học phí các chương trình học tại HEDU cho nhân sự và người thân.
Đóng BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ theo quy định chung
Môi trường làm việc năng động, lành mạnh, chuyên nghiệp, đề cao giá trị tập thể, trau dồi ngoại ngữ và tôn trọng sự phát triển của mỗi cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 253 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giao-vien-toan-thu-nhap-6-9-trieu-toan-thoi-gian-tai-ninh-binh-job356607
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TĂNG TRƯỞNG GROWX
Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CỔ PHẦN TĂNG TRƯỞNG GROWX làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TĂNG TRƯỞNG GROWX
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á
Tuyển Giáo viên Toán Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mathnasium Việt Nam
Tuyển Giáo viên Toán Mathnasium Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Mathnasium Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Tiểu học Nguyễn Siêu
Tuyển Giáo viên Toán Trường Tiểu học Nguyễn Siêu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Trường Tiểu học Nguyễn Siêu
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY
Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư và Giáo dục MathFun
Tuyển Giáo viên Toán Công ty TNHH Đầu tư và Giáo dục MathFun làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư và Giáo dục MathFun
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC TÂN MINH TRIẾT
Tuyển Giáo viên Toán CTY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC TÂN MINH TRIẾT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CTY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC TÂN MINH TRIẾT
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Giáo viên Toán Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Edufit
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT KHẢI HOÀN - NAM SÀI GÒN
Tuyển Giáo viên Toán TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT KHẢI HOÀN - NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT KHẢI HOÀN - NAM SÀI GÒN
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12
Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 12 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12
Hạn nộp: 01/03/2026
Hà Nội Còn 168 ngày để ứng tuyển 4 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 9 Triệu
Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Việt Mỹ SSU
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Việt Mỹ SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu
Công ty TNHH Việt Mỹ SSU
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 6 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh
Tuyển Nhân viên kho Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu
Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh
Hạn nộp: 30/11/2025
Hồ Chí Minh Còn 77 ngày để ứng tuyển 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TĂNG TRƯỞNG GROWX
Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CỔ PHẦN TĂNG TRƯỞNG GROWX làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TĂNG TRƯỞNG GROWX
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á
Tuyển Giáo viên Toán Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mathnasium Việt Nam
Tuyển Giáo viên Toán Mathnasium Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Mathnasium Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Tiểu học Nguyễn Siêu
Tuyển Giáo viên Toán Trường Tiểu học Nguyễn Siêu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Trường Tiểu học Nguyễn Siêu
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY
Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư và Giáo dục MathFun
Tuyển Giáo viên Toán Công ty TNHH Đầu tư và Giáo dục MathFun làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư và Giáo dục MathFun
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC TÂN MINH TRIẾT
Tuyển Giáo viên Toán CTY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC TÂN MINH TRIẾT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CTY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC TÂN MINH TRIẾT
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Giáo viên Toán Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Edufit
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT KHẢI HOÀN - NAM SÀI GÒN
Tuyển Giáo viên Toán TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT KHẢI HOÀN - NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT KHẢI HOÀN - NAM SÀI GÒN
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12
Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 12 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12
Hạn nộp: 01/03/2026
Hà Nội Còn 168 ngày để ứng tuyển 4 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm