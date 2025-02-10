Tuyển Hành chính kho Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Địa Chất Trường Xuân làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính kho Tại Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Địa Chất Trường Xuân
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 80 ngõ 215 Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Hành chính kho Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
- Quản lý sắp xếp kho hàng theo chỉ đạo
- Đóng hàng, vận chuyển hàng cho khách
(Một ngày khoảng 6-10 đơn hàng, mỗi đơn sẽ cần trung bình khoảng 15', khi hết việc thì làm việc cá nhân tùy thích)
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Làm việc theo ĐÚNG chỉ đạo của cấp trên
- Ngăn nắp, gọn gàng
- Thật thà, chăm chỉ
Tại Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Địa Chất Trường Xuân Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương 6-8tr tùy mức độ chuyên cần
- Có đóng bảo hiểm
- Bao ăn bao ở
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Địa Chất Trường Xuân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
