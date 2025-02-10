Tuyển Hành chính kho Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Địa Chất Trường Xuân làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Tuyển Hành chính kho Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Địa Chất Trường Xuân làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Địa Chất Trường Xuân
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Địa Chất Trường Xuân

Hành chính kho

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính kho Tại Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Địa Chất Trường Xuân

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 80 ngõ 215 Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Hành chính kho Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Quản lý sắp xếp kho hàng theo chỉ đạo
- Đóng hàng, vận chuyển hàng cho khách
(Một ngày khoảng 6-10 đơn hàng, mỗi đơn sẽ cần trung bình khoảng 15', khi hết việc thì làm việc cá nhân tùy thích)

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Làm việc theo ĐÚNG chỉ đạo của cấp trên
- Ngăn nắp, gọn gàng
- Thật thà, chăm chỉ

Tại Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Địa Chất Trường Xuân Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 6-8tr tùy mức độ chuyên cần
- Có đóng bảo hiểm
- Bao ăn bao ở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Địa Chất Trường Xuân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Địa Chất Trường Xuân

Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Địa Chất Trường Xuân

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số nhà 316 phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-hanh-chinh-kho-thu-nhap-6-8-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job287532
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Hành chính kho Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 24/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QMH Computer
Tuyển Hành chính kho Công Ty TNHH QMH Computer làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH QMH Computer
Hạn nộp: 26/02/2025
Nam Định Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP
Tuyển Hành chính kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP
Hạn nộp: 19/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH NGUYỄN LINH
Tuyển Hành chính kho HỘ KINH DOANH NGUYỄN LINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
HỘ KINH DOANH NGUYỄN LINH
Hạn nộp: 19/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SAIGON ECO CRAFT
Tuyển Hành chính kho SAIGON ECO CRAFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu
SAIGON ECO CRAFT
Hạn nộp: 16/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex
Tuyển Hành chính kho Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex
Hạn nộp: 15/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP PHÚ CƯỜNG HOLDING
Tuyển Hành chính kho CÔNG TY CP PHÚ CƯỜNG HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY CP PHÚ CƯỜNG HOLDING
Hạn nộp: 14/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Địa Chất Trường Xuân
Tuyển Hành chính kho Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Địa Chất Trường Xuân làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Địa Chất Trường Xuân
Hạn nộp: 13/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Noroo-Nanpao Paints And Coatings ( Việt Nam)
Tuyển Hành chính kho Công Ty TNHH Noroo-Nanpao Paints And Coatings ( Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Noroo-Nanpao Paints And Coatings ( Việt Nam)
Hạn nộp: 07/03/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Aloha Thế Giới Chậu Cây
Tuyển Hành chính kho Aloha Thế Giới Chậu Cây làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Aloha Thế Giới Chậu Cây
Hạn nộp: 07/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 40 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 56 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Hành chính kho Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 24/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QMH Computer
Tuyển Hành chính kho Công Ty TNHH QMH Computer làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH QMH Computer
Hạn nộp: 26/02/2025
Nam Định Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP
Tuyển Hành chính kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP
Hạn nộp: 19/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH NGUYỄN LINH
Tuyển Hành chính kho HỘ KINH DOANH NGUYỄN LINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
HỘ KINH DOANH NGUYỄN LINH
Hạn nộp: 19/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SAIGON ECO CRAFT
Tuyển Hành chính kho SAIGON ECO CRAFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu
SAIGON ECO CRAFT
Hạn nộp: 16/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex
Tuyển Hành chính kho Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex
Hạn nộp: 15/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP PHÚ CƯỜNG HOLDING
Tuyển Hành chính kho CÔNG TY CP PHÚ CƯỜNG HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY CP PHÚ CƯỜNG HOLDING
Hạn nộp: 14/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Địa Chất Trường Xuân
Tuyển Hành chính kho Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Địa Chất Trường Xuân làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Địa Chất Trường Xuân
Hạn nộp: 13/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Noroo-Nanpao Paints And Coatings ( Việt Nam)
Tuyển Hành chính kho Công Ty TNHH Noroo-Nanpao Paints And Coatings ( Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Noroo-Nanpao Paints And Coatings ( Việt Nam)
Hạn nộp: 07/03/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Aloha Thế Giới Chậu Cây
Tuyển Hành chính kho Aloha Thế Giới Chậu Cây làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Aloha Thế Giới Chậu Cây
Hạn nộp: 07/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất