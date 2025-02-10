Tuyển Hành chính kho Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Địa Chất Trường Xuân làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 80 ngõ 215 Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Hành chính kho Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Quản lý sắp xếp kho hàng theo chỉ đạo

- Đóng hàng, vận chuyển hàng cho khách

(Một ngày khoảng 6-10 đơn hàng, mỗi đơn sẽ cần trung bình khoảng 15', khi hết việc thì làm việc cá nhân tùy thích)

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Làm việc theo ĐÚNG chỉ đạo của cấp trên

- Ngăn nắp, gọn gàng

- Thật thà, chăm chỉ

Tại Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Địa Chất Trường Xuân Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 6-8tr tùy mức độ chuyên cần

- Có đóng bảo hiểm

- Bao ăn bao ở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Địa Chất Trường Xuân

