Công việc HÀNH CHÍNH KHO

Tuyển dụng hành chính kho đang ngày càng tăng với vai trò không thể thiếu trong ngành Logistic, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại… Mức lương dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, đây là cơ hội lý tưởng cho những ai muốn phát triển trong ngành này.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm hành chính kho

Cùng với sự phát triển vượt bậc của ngành Logistic, các doanh nghiệp ngày càng mở rộng quy mô hoạt động, kéo theo lượng hàng hóa lưu trữ và luân chuyển tăng lên đáng kể. Điều này đòi hỏi hệ thống kho bãi phải được vận hành hiệu quả, từ việc kiểm soát hàng hóa, thực hiện thủ tục nhập xuất, cho đến tối ưu hóa quy trình quản lý kho.

Tuyển dụng hành chính kho tăng cao tại các thành phố lớn

Trong năm 2024, ngành vận tải - kho bãi ghi nhận mức tăng trưởng nhu cầu tuyển dụng mạnh nhất với 3.287 chỗ làm việc, chiếm 4,58%. Đặc biệt, tại các khu vực đô thị lớn và các khu công nghiệp, số lượng tin tuyển dụng mỗi tháng có thể lên tới hàng nghìn, do các công ty sản xuất, thương mại điện tử và logistics đều cần bổ sung nhân sự để đáp ứng nhu cầu hoạt động.

Khi đã hoàn thành tốt công việc của nhân viên hành chính kho, với kinh nghiệm đã tích lũy, bạn sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến. Nhân viên có thể được thăng chức lên các vị trí như quản lý kho, giám đốc Logistic hay các vị trí cao hơn.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm hành chính kho

Theo thống kê từ Job3s, mức lương của tuyển dụng hành chính kho dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Dưới đây là chi tiết mức lương của từng vị trí việc làm hành chính kho:

Vị trí công việc Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Nhân viên hành chính kho 8.000.000 - 12.000.000 Nhân viên kiểm kê 9.000.000 - 15.000.000 Quản lý kho 15.000.000 - 20.000.000 Giám đốc Logistics 23.000.000 - 35.000.000

3. Mô tả công việc cho việc làm hành chính kho

Tuyển dụng hành chính kho sẽ thực hiện các nhiệm vụ như lập hồ sơ về kho về số lượng hàng hóa cũng như tiến hành kiểm kê hàng trong kho. Việc làm cụ thể của nhân viên hành chính kho bao gồm:

Quản lý và theo dõi hàng hóa trong kho

Công việc chính của nhân viên tuyển dụng hành chính kho là quản lý và theo dõi tình trạng hàng hóa. Họ phải kiểm tra và sắp xếp hàng hóa trong kho sao cho hợp lý, đảm bảo dễ dàng kiểm soát số lượng và thuận tiện khi xuất nhập. Hàng hóa cần được bảo quản theo đúng quy định để tránh hư hỏng hoặc mất mát. Ngoài ra, nhân viên hành chính kho cần thường xuyên kiểm tra tình trạng hàng tồn để kịp thời phát hiện những vấn đề bất thường như thiếu hụt hoặc hàng hóa không đạt chất lượng.

Thực hiện các thủ tục nhập xuất hàng

Hoạt động xuất nhập hàng luôn diễn ra liên tục và thường xuyên. Nhân viên phải kiểm tra cẩn thận các chứng từ liên quan đến nhập kho hoặc xuất kho, bảo đảm tính chính xác của số liệu. Khi nhận hàng từ nhà cung cấp hoặc xuất hàng cho khách hàng, họ cần kiểm tra đầy đủ số lượng, chất lượng hàng hóa, đồng thời ghi chép và lưu trữ các tài liệu liên quan để tiến hành báo cáo định kỳ.

Lập báo cáo và thống kê kho

Nhân viên hành chính kho cần thực hiện báo cáo định kỳ để cung cấp thông tin chính xác về số lượng hàng tồn, hàng nhập và hàng xuất. Trong trường hợp có sai sót, nhân viên kho cần báo cáo cho quản lý để nhanh chóng xử lý. Dựa trên những dữ liệu này, họ hỗ trợ các bộ phận khác trong việc lập kế hoạch, đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra thuận lợi.

Nhân viên kho cần biết sử dụng các công cụ phục vụ quản lý hàng hóa

Hợp tác với các bộ phận khác (mua hàng, bán hàng, v.v.)

Nhân viên kho sẽ làm việc với phòng mua hàng để đảm bảo việc cung ứng hàng hóa đúng thời điểm, đầy đủ số lượng và chất lượng, đặc biệt là vào các dịp lễ, Tết, nhu cầu mua sắm tăng mạnh. Đồng thời, họ cũng hỗ trợ phòng bán hàng trong việc xử lý các yêu cầu liên quan đến hàng hóa trong kho.

4. Tổng hợp vị trí công việc của việc làm hành chính kho

Tìm việc làm hành chính kho là một trong những lĩnh vực quan trọng trong chuỗi cung ứng và logistics. Dưới đây là một số vị trí tuyển dụng hành chính kho phổ biến:

4.1. Nhân viên hành chính kho

Nhân viên hành chính kho là người đảm nhận việc tổ chức, theo dõi và quản lý các hoạt động liên quan đến kho hàng. Bao gồm kiểm tra, sắp xếp và bảo quản hàng hóa trong kho. Họ thực hiện các thủ tục nhập xuất hàng, kiểm tra các chứng từ, hóa đơn và cập nhật số liệu chính xác vào hệ thống quản lý kho.

4.2. Quản lý kho

Quản lý kho là người chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ hoạt động trong kho hàng. Họ lên kế hoạch và tổ chức các công việc như nhập hàng, lưu trữ, sắp xếp và xuất hàng để đảm bảo kho hoạt động trơn tru. Kiểm soát tồn kho, dự báo nhu cầu hàng hóa và xử lý các vấn đề phát sinh, đồng thời đảm bảo kho hàng luôn an toàn và tuân thủ các quy định về vệ sinh, phòng cháy chữa cháy.

4.3. Nhân viên kiểm kê

Nhân viên kiểm kê tiến hành kiểm kê thực tế hàng hóa tại các kho và cửa hàng theo kế hoạch. Trong quá trình kiểm kê hàng hóa nếu xuất hiện các vấn đề sẽ tiến hành báo cáo để kịp thời xử lý. Bên cạnh đó, họ sẽ thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

4.4. Giám đốc Logistics

Giám đốc Logistics là người lãnh đạo và chịu trách nhiệm cao nhất trong việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng của doanh nghiệp, bao gồm quản lý kho hàng. Họ sẽ đảm nhận các công việc như:

Điều hành mạng lưới kinh doanh dịch vụ logistic của công ty.

Xây dựng chiến lược và tiến hành thực hiện kế hoạch kinh doanh dịch vụ logistic.

Tìm kiếm, thiết lập mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng và mở rộng thị trường mục tiêu.

Duy trì quan hệ với đối tác.

Nghiên cứu và đề xuất hướng kinh doanh dịch vụ Logistic nhằm tạo sự tăng trưởng cho Công ty

Lập kế hoạch kinh doanh dịch vụ Marketing và Logistic.

Xây dựng và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh để đảm bảo đạt được kết quả tốt nhất.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm hành chính kho

Việc làm hành chính kho đang có nhu cầu cao trên cả nước, đặc biệt tập trung tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Mỗi khu vực đều có yêu cầu tuyển dụng hành chính kho cụ thể:

5.1. Tuyển dụng việc làm hành chính kho tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm kinh tế - chính trị lớn của cả nước, với sự phát triển mạnh mẽ trong các ngành sản xuất, thương mại và logistics. Hệ thống các khu công nghiệp lớn như KCN Bắc Thăng Long, KCN Nội Bài, và các doanh nghiệp như Shopee, Tiki đều cần nhân sự để đáp ứng sự bùng nổ về lưu thông hàng hóa. Nhu cầu tuyển dụng nhân sự hành chính kho tại Hà Nội rất cao với gần một nghìn tin tuyển dụng mỗi năm.

Nhân viên kho biết cách sắp xếp và quản lý hàng hóa cẩn thận, khoa học

Mức lương cho vị trí nhân viên hành chính kho tại Hà Nội dao động từ 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng và có thể lên đến 25.000.000 VNĐ/tháng ở vị trí quản lý kho. Tuyển dụng hành chính kho tại Hà Nội có nhiều cơ hội thăng tiến cao, bạn có thể chuyển lên các vị trí như trưởng bộ phận kho, quản lý kho hoặc giám đốc logistics trong tương lai.

5.2. Tuyển dụng việc làm hành chính kho tại Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, với hệ thống cảng biển, khu công nghiệp và trung tâm logistics hiện đại. Sự phát triển vượt bậc của thương mại điện tử, việc làm xuất nhập khẩu và các doanh nghiệp sản xuất tạo điều kiện cho nhu cầu nhân sự hành chính kho tăng cao. Khu vực này luôn nằm trong top các địa phương có nhu cầu tuyển dụng hành chính kho cao nhất với hơn một trăm tin tuyển dụng mỗi năm.

Tuyển dụng hành chính kho tại đây có mức lương cho vị trí nhân viên từ 8.000.000 - 13.000.000 VNĐ/tháng và vị trí quản lý có mức lương hơn 18.000.000 VNĐ/tháng. Với sự phát triển nhanh chóng của ngành logistics tại Hồ Chí Minh, nhân sự hành chính kho có nhiều cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn như quản lý kho hoặc điều hành logistics.

5.3. Tuyển dụng việc làm hành chính kho tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của miền Trung, với vai trò là cầu nối quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa giữa miền Bắc và miền Nam. Thành phố này có cảng biển lớn, khu công nghiệp Hòa Khánh và các trung tâm logistics hiện đại, góp phần tạo nên môi trường phát triển cho ngành hành chính kho. Tuy không sôi động bằng Hà Nội hay Hồ Chí Minh, nhu cầu tuyển dụng hành chính kho tại Đà Nẵng vẫn ở mức khá cao, khoảng gần một trăm tin tuyển dụng mỗi tháng.

Tại Đà Nẵng, nhân sự hành chính kho có cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao hơn, với các lợi ích hấp dẫn đi kèm như phụ cấp, thưởng và cơ hội làm việc tại các chi nhánh khác trên toàn quốc. Mức lương tại đây khá hấp dẫn, dao động từ 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng tại vị trí nhân viên và khi lên cấp quản lý, bạn có thể nhận mức lương lên đến 20.000.000 VNĐ/tháng.

6. Kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm hành chính kho

Mỗi khu vực đều có yêu cầu đặc thù và kỹ năng khác nhau từ nhà tuyển dụng. Dưới đây là những điều bạn cần phải đáp ứng khi ứng tuyển việc làm hành chính kho:

Kiến thức về quản lý kho và logistics

Ứng viên cần nắm rõ các quy trình nhập kho, xuất kho, kiểm kê, lưu trữ hàng hóa... Hiểu cách các hoạt động trong kho bãi gắn kết với chuỗi cung ứng logistic từ sản xuất, vận chuyển đến giao nhận hàng hóa. Tùy thuộc vào từng loại hàng hóa (thực phẩm, thiết bị điện tử, nguyên liệu thô), bạn cần biết cách bảo quản để đảm bảo chất lượng hàng hóa không bị ảnh hưởng.

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian

Công việc hành chính kho yêu cầu sự tỉ mỉ trong việc phân loại, sắp xếp và lưu trữ hàng hóa sao cho dễ dàng tìm kiếm và truy xuất. Ứng viên cần biết cách quản lý thời gian, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ như kiểm kê, nhập xuất hàng, và lập báo cáo đúng thời hạn.

Việc làm hành chính kho cần nhân viên biết cách giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

Là cầu nối giữa các bộ phận như mua hàng, bán hàng, vận chuyển, tuyển dụng hành chính kho cần nhân viên truyền đạt thông tin rõ ràng và chính xác. Nhân viên cần làm việc nhóm hiệu quả với các đồng nghiệp của phòng ban khác nhau để đảm bảo hàng hóa được xử lý nhanh chóng và đúng quy trình khi xuất nhập.

Kỹ năng sử dụng các phần mềm quản lý kho

Sự phát triển của công nghệ đã làm xuất hiện nhiều công cụ và phần mềm quản lý chuyên nghiệp trong việc giám sát và theo dõi hàng hóa. Như Excel là công cụ giúp bạn lập báo cáo, thống kê dữ liệu và theo dõi hàng hóa. Do đó, bạn cần biết cách sử dụng các công cụ quản lý kho cơ bản.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

Bạn cần biết cách đọc và phân tích các thông tin trong báo cáo kho để đưa ra những giải pháp cải thiện quy trình hoặc dự đoán nhu cầu hàng hóa. Trong trường hợp xảy ra sự cố như thất thoát hàng hóa, chênh lệch số liệu, hoặc lỗi trong vận chuyển, bạn cần nhanh chóng tìm ra nguyên nhân và đưa ra giải pháp hiệu quả.

7. Những khó khăn trong việc làm hành chính kho

Ngành việc làm hành chính kho là một trong những ngành có nhiều cơ hội phát triển. Nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển thì tuyển dụng hành chính kho cũng có những thách thức mà nhân viên ngành này cần phải đặc biệt quan tâm như:

Áp lực công việc và thời hạn hoàn thành

Nhân viên hành chính kho thường xuyên phải xử lý lượng lớn dữ liệu, kiểm kê và quản lý hàng hóa trong thời gian ngắn, đặc biệt vào các giai đoạn cao điểm như cuối năm hoặc các chiến dịch khuyến mãi lớn. Công việc trong kho thường liên quan đến việc nhập, xuất hàng hóa đúng tiến độ. Chậm trễ có thể ảnh hưởng đến việc xuất nhập hàng hóa. Điều này tạo nên áp lực lớn đối với nhân viên hành chính kho. Bất kỳ sai sót nào trong việc kiểm kê hoặc báo cáo số liệu đều có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về tài chính của công ty.

Cạnh tranh trong công việc hành chính kho

Ngành logistics phát triển mạnh mẽ khiến nhu cầu nhân lực tăng cao, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu khắt khe hơn về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và kỹ năng. Những ứng viên không trang bị đủ năng lực thường không thành công trong việc ứng tuyển.

Đối mặt với sự thay đổi trong nhu cầu hàng hóa

Nhu cầu hàng hóa có thể thay đổi theo xu hướng kinh tế, thời tiết, hoặc nhu cầu tiêu dùng. Khi nhu cầu giảm đột ngột, lượng hàng tồn kho tăng cao, tuyển dụng hành chính kho đòi hỏi nhân viên phải tìm cách tối ưu không gian lưu trữ và giảm thiểu chi phí bảo quản. Sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử tạo áp lực lớn cho hệ thống ngành kho vận, từ việc xử lý số lượng đơn hàng khổng lồ đến đáp ứng yêu cầu giao hàng nhanh trong thời gian ngắn.

Yêu cầu khắt khe từ khách hàng và cấp trên

Cấp trên thường yêu cầu các báo cáo quản lý kho không chỉ chính xác mà còn phải được hoàn thành trong thời gian ngắn. Sai sót dù nhỏ cũng gây nên nhiều hậu quả như thiếu hụt hoặc dư thừa hàng hóa, làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Khách hàng luôn kỳ vọng nhận được hàng hóa đúng hẹn và trong tình trạng hoàn hảo, đặc biệt là các mặt hàng dễ hư hỏng như thực phẩm, dược phẩm hoặc thiết bị điện tử. Nhân viên hành chính kho cần đảm bảo quy trình bảo quản đúng tiêu chuẩn để đáp ứng yêu cầu này.

Với vai trò thiết yếu trong chuỗi vận hành doanh nghiệp, vị trí tuyển dụng hành chính kho không chỉ mang lại sự ổn định mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Để thành công, bạn cần chuẩn bị tốt về kỹ năng chuyên môn và không ngừng học hỏi. Đây sẽ là cơ hội lý tưởng cho những ai muốn phát triển trong ngành hàng hóa.