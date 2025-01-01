Công việc Hỗ trợ kinh doanh

Nhu cầu tuyển dụng việc làm hỗ trợ kinh doanh đang tăng mạnh ở nhiều lĩnh vực từ tài chính ngân hàng cho tới giáo dục, vận tải. Việc làm này có sức hút với người lao động bởi mức lương tốt dao động từ 7.000.000 – 25.000.000 VNĐ/tháng. Đặc biệt, ở những khu vực thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng hay TP.HCM hiện đang có nhu cầu cao. Công việc này có cơ hội thăng tiến lên vị trí tốt đã nhận được sự quan tâm của nhiều người lao động.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kinh doanh hay còn gọi là trợ lý kinh doanh, Sales Admin, Sales Support, Business Admin. Đây là vị trí công việc giúp công ty nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí tuyển dụng nhân viên mới hoặc tìm chuyên gia tư vấn. Họ sẽ thay mặt đội ngũ sales trong công ty để thực hiện các nhiệm vụ như kiểm tra, rà soát thông tin. Việc tuyển dụng nhân viên hỗ trợ kinh doanh sẽ giúp đội sales tập trung cho mục đích kinh doanh và từ đó nâng cao năng suất làm việc. Có thể nói, nhân viên hỗ trợ kinh doanh là người gián tiếp làm nên thành công của cả đội ngũ sales.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm hỗ trợ kinh doanh

Vị trí việc làm này đóng vai trò quan trọng đối với phòng kinh doanh và cả công ty. Mặc dù việc làm hỗ trợ kinh doanh có thể hoặc không tham gia trực tiếp vào bán hàng nhưng lại sở hữu nghiệp vụ bán hàng và sự am hiểu về sản phẩm, dịch vụ cũng như các chính sách chiết khấu, phân phối của công ty. Nhân viên hỗ trợ kinh doanh cũng có thể giao tiếp với khách hàng thông qua các kênh và đồng thời trợ giúp tối đa cho phòng kinh doanh để tăng doanh số cho công ty.

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm hỗ trợ kinh doanh ngày càng lớn bởi doanh nghiệp cần đảm bảo duy trì hoạt động và lấy lại sự cân bằng tài chính trong bối cảnh kinh tế đầy biến động. Điều này được chứng minh thông qua các nhà tuyển dụng đăng tuyển tới hàng chục nghìn tin việc làm liên quan tới hỗ trợ kinh doanh và tập trung phần lớn tại các thành phố như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng hay Hải Phòng. Hơn nữa xin việc làm hỗ trợ kinh doanh không khó, nhiều cơ hội thăng tiến như có thể lên làm Nhân viên/Chuyên viên kinh doanh hoặc Trưởng phòng hỗ trợ kinh doanh sau khoảng một thời gian nếu người lao động có năng lực.

2. Mức lương trung bình của nhân viên hỗ trợ kinh doanh

Tuỳ vào từng quy mô doanh nghiệp và tính chất công việc mà mức lương dành cho tuyển dụng nhân viên hỗ trợ kinh doanh sẽ khác nhau. Tuy nhiên theo thống kê từ các trang tuyển dụng lớn, mức thu nhập trung bình của một nhân viên hỗ trợ kinh doanh thường dao động từ 7.000.000 - 25.000.000 đồng/ tháng. Dưới đây là mức lương tham khảo cho từng vị trí việc làm hỗ trợ kinh doanh:

Việc làm hỗ trợ kinh doanh Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Trợ lý hỗ trợ kinh doanh 7.000.000 - 15.000.000 Nhân viên hỗ trợ kinh doanh 8.000.000 - 15.000.000 Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh 9.000.000 - 17.000.000 Trưởng phòng hỗ trợ kinh doanh 17.000.000 - 30.000.000

3. Mô tả chi tiết công việc của nhân viên hỗ trợ kinh doanh

Mỗi công ty và lĩnh vực hoạt động sẽ có mô tả về việc làm hỗ trợ kinh doanh khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản công việc của một nhân viên hỗ trợ kinh doanh sẽ phải phụ trách gồm:

Hỗ trợ cho bộ phận kinh doanh thực hiện các nhiệm vụ để họ tập trung vào phần việc chuyên môn của mình hơn.

Thực hiện lưu trữ hồ sơ, dữ liệu để nhân viên kinh doanh tìm kiếm khách hàng và tìm cách tăng doanh thu cho doanh nghiệp

Lập hợp đồng, chỉnh lý các điều khoản và xác nhận với các bên hoặc bổ sung các giấy tờ liên quan.

Phối hợp cùng đội ngũ sales và phòng dịch vụ để giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.

Với doanh nghiệp có nhiều nghiệp vụ liên quan tới khách hàng nước ngoài thì nhân viên hỗ trợ kinh doanh sẽ thực hiện công việc phiên dịch tài liệu, giấy tờ, biểu mẫu và gửi tới các bộ phận có liên quan.​

Việc làm hỗ trợ kinh doanh sẽ phải nắm rõ các chính sách chiết khấu, giá cả, chính sách giao hàng,… của cả phòng kinh doanh. Vì thế, vị trí việc làm này có nhiệm vụ lập báo cáo và nhận báo giá từ các nhà cung cấp sản phẩm/dịch vụ.

Mô tả chi tiết công việc của nhân viên hỗ trợ kinh doanh

4. Lĩnh vực hoạt động của việc làm hỗ trợ kinh doanh

Việc làm hỗ trợ kinh doanh là một trong những vị trí không thể thiếu đối với nhiều ngành hàng. Vì thế, các doanh nghiệp cực kỳ chú trọng tới khâu tuyển dụng nhân viên hỗ trợ kinh doanh. Người lao động có thể ứng tuyển làm hỗ trợ kinh doanh ở nhiều lĩnh vực như bất động sản, tài chính ngân hàng, Y tế, du lịch, giáo dục,… Dưới đây là một số lĩnh vực hot và tiềm năng để bạn lựa chọn phát triển nghề nghiệp với vị trí hỗ trợ kinh doanh.

Lĩnh vực Vai trò Sản phẩm Doanh nghiệp uy tín Tài chính ngân hàng Hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục sau phê duyệt tín dụng gồm giải ngân, giải tỏa tiền tạm ứng phát hành/sửa đổi bảo lãnh và các nghiệp vụ tín dụng khác.

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng làm thủ tục nhập, xuất tài sản, cấp lưu hành xe hoặc cho mượn giấy tờ … theo yêu cầu.

Soạn hồ sơ thu nợ, tất toán khoản vay.

Scan và nhập liệu hồ sơ, thực hiện công việc liên quan đến xây dựng, quản lý hồ sơ khách hàng.

Báo cáo tình trạng khách hàng dựa trên dữ liệu hệ thống Thẻ tín dụng Vay tín chấp Một số ngân hàng, doanh nghiệp tài chính như: Shinhan bank, TPbank, OceanBank, VIB Y tế - Y dược Giới thiệu sản phẩm, bán và triển khai các nhóm sản phẩm trang thiết bị Y tế tại Phòng khám, Bệnh viện.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các bác sĩ, dược sĩ, khoa dược, bệnh viện, phòng khám để cung cấp sản phẩm tăng doanh thu.

Hỗ trợ triển khai các chương trình huấn luyện, phát triển kiến thức, kỹ thuật về sản phẩm cho khách hàng.

Theo dõi và thu hồi công nợ. Các nhóm sản phẩm trang thiết bị Y tế và dược phẩm Công ty CP đầu tư và phát triển Y tế Việt Nhật, Bệnh viện đa khoa quốc tế Bắc Hà Bất động sản Theo dõi và hỗ trợ xây dựng, nhắc nhở nhân viên tư vấn thực hiện đúng với kế hoạch, chiến lược đã đề ra.

Thông báo và giải thích các chương trình bán hàng cho nhân viên tư vấn.

Quản lý và soạn thảo các văn bản hành chính liên quan tới mua bán bất động sản.

Xử lý những phản hồi của nhân viên kinh doanh để lập báo cáo.

Quản lý các chương trình, dữ liệu khách hàng.

Tổng hợp các chương trình khuyến mãi, kế hoạch bán hàng theo từng giai đoạn Các sản phẩm kinh doanh bất động sản như chung cư, nhà đất, cho thuê,… Những doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực bất động sản như: Vinhome, Phố Xanh Group, Sun Group Ngành du lịch Gọi, nhắn tin hoặc gửi email giới thiệu kênh liên lạc của phòng kinh doanh.

Chăm sóc các hội viên theo chính sách và chương trình.

Cập nhật những chương trình ưu đãi du lịch.

Tiếp nhận và giải quyết những thắc mắc của khách hàng.

Cập nhật và theo dõi dữ liệu khách hàng.

Thực hiện các công việc hỗ trợ cho phòng kinh doanh -Các chương trình tour du lịch nội địa và quốc tế. -Hoạt động cho thuê lưu trú, phương tiện di chuyển Một số công ty uy tín như: Vega Holidays, Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Sao Việt, Công Ty CP Thương mại dịch vụ Du lịch Victory Sản xuất- tiêu dùng Hỗ trợ tư vấn và giới thiệu sản phẩm cho khách hàng.

Tiến hành sắp xếp hàng hóa theo thứ tự được quy định.

Hỗ trợ và trao đổi với các thành viên trong phòng kinh doanh nhằm đảm bảo hoạt động phân phối sản phẩm diễn ra thuận lợi.

Lập báo, thống kê chi tiết về các sản phẩm phân phối Các sản phẩm tiêu dùng như đồ ăn, thức uống, đồ may mặc, trang trí nội thất,… Công ty CP đầu tư và thương mại Khang Việt, Công ty CP BPO Mắt Bão, Công ty CP Lux Decor Việt Nam Giáo dục Tư vấn khóa học và các chương trình tuyển sinh.

Liên hệ và chăm sóc khách hàng theo dữ liệu của phòng kinh doanh.

Thông báo và sắp xếp lịch cho học viên.

Báo học phí và hỗ trợ làm thủ tục cho học viên.

Thông báo các chương trình ưu đãi các khóa học cho học viên. Các trung tâm Anh ngữ, lớp học năng khiếu Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Eduphil, Công ty CP tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk Công nghệ phần mềm Hỗ trợ giải quyết các khiếu nại hoặc thắc mắc của khách hàng liên quan đến phần mềm.

Tư vấn, đàm phán giá cả và soạn thảo, ký kết hợp đồng mua hàng.

Lập báo cáo doanh số

Tham dự các hội nghị, các buổi họp mặt và triển lãm công nghệ để nâng cao kiến thức cũng như mở rộng mạng lưới quan hệ, tìm kiếm khách hàng mới. Phần mềm kế toán

Phần mềm mảng FnB Phần mềm ERP.

Phần mềm CRM Công ty CP Misa, công ty CP LOT, Công ty CP công nghệ Getfly Việt Nam, Mediastep Software Việt Nam Bán lẻ và thương mại Gửi thông báo các chương trình sẽ triển khai tại các đại lý cho khách hàng

Giám sát việc thực hiện các chương trình hỗ trợ bán hàng của đội ngũ kinh doanh

Lập báo cáo và đánh giá tiến độ thực hiện

Kiểm tra kết quả các hoạt động thực hiện trưng bày tại các điểm bán

Hỗ trợ quản lý kinh doanh để đảm bảo doanh thu đã đề ra

Kiểm tra thông tin, thống kê số lượng sản phẩm Hàng lương thực, thực phẩm, đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình, vật phẩm văn hoá, giáo dục, phương tiện đi lại Chuỗi các trung tâm thương mại, siêu thị và doanh nghiệp phân phối sản phẩm bán lẻ, thương mại như Vinmart, Vincom, Công ty CP đầu tư và thương mại Khang Việt Dịch vụ và tư vấn Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi cho khách hàng

Giải đáp các thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ

Hỗ trợ hướng dẫn khách hàng làm thủ tục thanh toán

Duy trì và xây dựng mối quan hệ với khách hàng hiện tại, tiềm năng

Hỗ trợ phân tích nhu cầu của khách hàng và đề xuất giải pháp phù hợp

Theo dõi và lập báo cáo kết quả kinh doanh

Hỗ trợ các hoạt động liên quan tới Marketing và quảng cáo sản phẩm Các sản phẩm về chăm sóc sức khoẻ, làm đẹp Thẩm mỹ viện Hera, Công ty TNHH phát triển dịch vụ quốc tế Mercury, Home Credit Việt Nam, Công ty CP Hanpak, Công ty TNHH Hyunjin Life Logistics và vận tải Hỗ trợ đàm phán, giải thích chế độ chính sách giá cả và ký kết hợp đồng dịch vụ chuyển phát nhanh với khách hàng thông qua qua data của công ty.

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng có nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh

Lập các biểu mẫu, tài liệu và giấy tờ liên quan Dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế J&T Express, Beegroup, Ninja Van, Công ty CP KVN Logistics

5. Khu vực tuyển dụng việc làm hỗ trợ kinh doanh nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng việc làm hỗ trợ kinh doanh có chiều hướng gia tăng tại nhiều khu vực, đặc biệt là những thành phố lớn. Bởi các khu vực này có hoạt động kinh doanh sôi động với đủ lĩnh vực khác nhau. Điều này góp phần gia tăng số lượng việc làm cho người lao động.

5.1. Tuyển dụng nhân viên hỗ trợ kinh doanh Hà Nội

Hà Nội không chỉ có sự đa dạng các khu công nghệ cao, khu công nghiệp mà còn tập trung nhiều cơ quan quan trọng liên quan tới lĩnh vực văn hoá và giáo dục. Đồng thời, Hà Nội có tốc độ tăng trưởng nhanh nhờ sự quan tâm của chính phủ và nguồn vốn đầu tư lớn. Do đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Hà Nội cho vị trí hỗ trợ kinh doanh nói riêng và các ngành nghề nói chung là vô cùng lớn.

Mức lương việc làm hỗ trợ kinh doanh tại Hà Nội dao động từ 8.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng

Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, những ngày nghề có nhu cầu tuyển dụng cao như kinh doanh bất động sản, bán buôn - bán lẻ và hoạt động tài chính ngân hàng.

Mức lương việc làm hỗ trợ kinh doanh tại Hà Nội dao động từ 8.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Những quận huyện tại Hà Nội tập trung tuyển dụng nhân viên hỗ trợ kinh doanh phải kể đến như Đống Đa, Ba Đình, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy và Thanh Xuân.

5.2. Tuyển dụng nhân viên hỗ trợ kinh doanh TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố có quy mô dân số và trung tâm kinh tế, giải trí đặc biệt của cả nước. Thành phố này cũng giữ vai trò đi đầu trong nền kinh tế khi thu hút được lượng vốn đầu tư khủng. Do đó, mọi lĩnh vực và hoạt động kinh doanh tại TP.HCM diễn ra vô cùng sôi động.

Quận 3, Quận 6, Quận 7, Quận 11, Quận Tân Bình và Quận Phú Nhuận là những khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm hỗ trợ kinh doanh nhiều

Theo báo cáo của trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động (Sở LĐ-TB-XH TP.HCM) nhóm kinh doanh - thương mại hiện có nhu cầu tuyển dụng cao, tập trung các vị trí việc làm như nhân viên hỗ trợ kinh doanh, chuyên viên kinh doanh, cộng tác viên bán hàng, trưởng nhóm kinh doanh, nhân viên quầy hàng siêu thị, nhân viên bán hàng.

Quận 3, Quận 6, Quận 7, Quận 11, Quận Tân Bình và Quận Phú Nhuận là những khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm hỗ trợ kinh doanh nhiều nhất tại TP.HCM. Mức lương dành cho vị trí này tại TP.HCM dao động từ 9.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

5.3. Tuyển dụng nhân viên hỗ trợ kinh doanh Đà Nẵng

Đà Nẵng là thành phố có nền kinh tế phát triển nhanh, tập trung nhiều doanh nghiệp, các hoạt động dịch vụ thương mại nhờ nguồn vốn dồi dào và sự đầu tư, quan tâm của chính phủ. Do nằm trong giai đoạn tăng trưởng cho nên nhu cầu nhân lực luôn trong trạng thái "nóng sốt". Một số nhóm ngành nghề như sản xuất, công nghệ, dịch vụ và kinh doanh có nhu cầu tuyển dụng ngày một gia tăng. Trong đó, tuyển dụng việc làm hỗ trợ kinh doanh đang có chiều hướng được nhiều người lao động tìm kiếm.

Đà Nẵng tập trung nhiều doanh nghiệp, các hoạt động dịch vụ thương mại

Cẩm Lệ, Hải Châu, Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà là 4 quận huyện tại Đà Nẵng hiện đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên hỗ trợ kinh doanh nhiều nhất. Mức lương đối với vị trí việc làm này tại khu vực Đà Nẵng tương đối "ổn áp" khi dao động từ 8.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

5.4. Tuyển dụng nhân viên hỗ trợ kinh doanh Hải Phòng

Hải Phòng là thành phố cảng giữ vị trí quan trọng và là trung tâm công nghiệp lớn nhất phía Bắc Việt Nam. Hải Phòng có tốc độ phát triển kinh tế thuộc top đầu cả nước.

Những quận huyện tuyển dụng nhân viên hỗ trợ kinh doanh nhiều tại Hải Phòng gồm Hồng Bàng, Ngô Quyền, An Dương, Lê Chân

Theo tìm hiểu, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên toàn địa bàn địa bàn Hải Phòng đã có nhu cầu tuyển dụng lớn ở những lĩnh vực như kinh doanh - bán hàng, cơ khí - đóng tàu, sản xuất linh kiện điện tử, sản xuất chế biến, công nghệ thông tin, phục vụ vận tải, logistics,... Trong đó, việc làm hỗ trợ kinh doanh cũng có số lượng tuyển dụng khá cao.

Khu vực tuyển dụng việc làm tại Hải Phòng tập trung nhiều tại các khu vực như Hồng Bàng, Ngô Quyền, An Dương, Lê Chân,... Mức lương dao động cho việc làm hỗ trợ kinh doanh khoảng từ từ 7.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

5.5. Tuyển dụng nhân viên hỗ trợ kinh doanh Bình Dương

Bình Dương thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Cơ cấu kinh tế tại Bình Dương có chuyển biến tích cực, công nghiệp và dịch vụ tăng trưởng nhanh, chiếm tỷ trọng cao.

Tại Bình Dương tập trung hàng loạt khu công nghiệp, nhà máy có vốn đầu tư "khủng" của các doanh nghiệp nước ngoài. Điều này phần nào giải quyết được vấn đề việc làm và cải thiện kinh tế cho người lao động tại Bình Dương cũng như các tỉnh thành lân cận.

Mức lương dao động cho vị trí việc làm này từ 7.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng

Bên cạnh các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao như may mặc, da giày, điện tử, cơ khí, chế biến thực phẩm...thì việc làm hỗ trợ kinh doanh cũng có chiều hướng gia tăng. Hiện Thủ Dầu Một, Tân Uyên, Bàu Bàng và Dĩ An đang có nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Bình Dương cho vị trí nhân viên hỗ trợ kinh doanh nhiều nhất. Mức lương dao động cho vị trí việc làm này từ 7.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm hỗ trợ kinh doanh

Để đảm nhận vị trí nhân viên hỗ trợ kinh doanh thì ứng viên cần tìm hiểu thật kỹ những yêu cầu mà nhà tuyển dụng đưa ra về tính chất công việc, kỹ năng và bằng cấp.

Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm hỗ trợ kinh doanh

Yêu cầu trình độ, bằng cấp:

Có kiến thức về bán hàng, tiếp thị trong kinh doanh

Ứng viên tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng và Đại học các ngành Quản trị Kinh doanh, Thương mại và một số ngành liên quan

Thành thạo tin học văn phòng bao gồm MS Word, MS Excel, MS Powerpoint để có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm để hiểu và nắm bắt nhanh chóng vị trí việc làm hỗ trợ kinh doanh để biết cách xử lý những tình huống xảy ra

Bên cạnh những yêu cầu về bằng cấp và trình độ chuyên môn thì ứng viên tuyển dụng việc làm hỗ trợ kinh doanh còn cần phải có một số kỹ năng sau:

Tự tin trình bày quan điểm bản thân

Chịu được áp lực, thử thách và khối lượng công việc lớn

Khả năng giao tiếp tốt cả bằng lời nói và ngôn ngữ trình bày văn bản

Kỹ năng xử lý linh hoạt và nhạy bén trong công việc, tình huống khi có phát sinh ngoài ý muốn

Có kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc nhằm hỗ trợ tốt nhất cho tất cả các thành viên trong phòng kinh doanh.

Việc làm hỗ trợ kinh doanh hiện đang có nhu cầu tuyển dụng cao đi kèm mức lương tương đối tốt. Tuyển dụng việc làm hỗ trợ kinh doanh không chỉ đa dạng lĩnh vực mà còn có tiềm năng thăng tiến lên các vị trí cao như Nhân viên/Chuyên viên hoặc Trưởng nhóm khi đạt hiệu suất công việc, kinh nghiệm dày dặn. Những điều này đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người lao động.