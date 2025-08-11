Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm trong công tác xây dựng kế hoạch hoạt động kỹ thuật bán hàng, đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng;

• Tổ chức, quản lý và triển khai các hoạt động kỹ thuật sau bán hàng, đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng;

• Phân tích nhu cầu của khách hàng, đưa ra các phương án xử lý để đáp ứng yêu cầu khách hàng (bảo hành, bảo trì, sửa chữa);

• Kiểm tra, theo dõi forecast cho các sản phẩm vật tư, lấp kế hoạch nhu cầu vật tư;

• Phối hợp với các bộ phận mua hàng, bộ phận kho để đảm bảo hàng hóa được cung ứng đúng hạn, hiệu quả, tối ưu chi phí;

• Xây dựng, chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng;

• Tổ chức triển khai, hướng dẫn, giám sát nhân viên thực hiện các nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ và định hướng của phòng;

• Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.