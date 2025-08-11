Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hỗ trợ kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO
- Hồ Chí Minh: Lầu 3, Tòa nhà The STA, 120 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm trong công tác xây dựng kế hoạch hoạt động kỹ thuật bán hàng, đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng;
• Tổ chức, quản lý và triển khai các hoạt động kỹ thuật sau bán hàng, đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng;
• Phân tích nhu cầu của khách hàng, đưa ra các phương án xử lý để đáp ứng yêu cầu khách hàng (bảo hành, bảo trì, sửa chữa);
• Kiểm tra, theo dõi forecast cho các sản phẩm vật tư, lấp kế hoạch nhu cầu vật tư;
• Phối hợp với các bộ phận mua hàng, bộ phận kho để đảm bảo hàng hóa được cung ứng đúng hạn, hiệu quả, tối ưu chi phí;
• Xây dựng, chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng;
• Tổ chức triển khai, hướng dẫn, giám sát nhân viên thực hiện các nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ và định hướng của phòng;
• Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kinh nghiệm quản lý ngành hoặc công việc chăm sóc khách hàng tương tự;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
