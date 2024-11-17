Tuyển Mobile Developer Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông VNDitech làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông VNDitech
Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 15 - 22 Triệu
Onsite Bank
Phối hợp với các team UI/UX, BA, Backend,...để triển khai và đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ của các dự án.
Thực hiện tối ưu hóa, cải tiến kiến trúc và mở rộng hệ thống.
Phát triển và sửa lỗi các tính năng.
Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 1.5 năm kinh nghiệm lập trình IOS
Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng Native iOS sử dụng ngôn ngữ lập trình SWIFT
Có kinh nghiệm phát triển và tích hợp RESTful API, Web socket
Có kinh nghiệm về xCode, iOS SDK, Postman, Swagger.
Hiểu biết về các nguyên tắc thiết kế UI/UX trên iOS.
Hiểu biết về các kỹ thuật gỡ lỗi trên Xcode.
Có khả năng đọc hiểu và viết tài liệu thiết kế cơ bản sử dụng UML.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thanh toán.
Kỹ năng giao tiếp, khả năng xử lý tình huống và tư duy logic tốt, đánh giá và đưa ra phương án trong công việc
Tại Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông VNDitech Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực (15 - 22M)
Review lương 1 năm/ lần
Thử việc 90% lương
Lương tháng 13, thưởng dự án, thưởng đột xuất,...
Hỗ trợ vé xe onsite
Quà và thưởng tết, các ngày lễ, ngày sinh nhật
Đóng bảo hiểm sau 02 tháng thử việc theo đúng quy định của pháp luật
Du lịch 1 năm/ lần ( tùy vào tình hình của công ty ), team building ,...
Gói thưởng cho nhân viên làm việc trên 12 tháng ( trả cùng thưởng tết)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát triển kĩ năng cá nhân, cung cấp thiết bị làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông VNDitech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
