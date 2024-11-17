Tuyển Mobile Developer Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông VNDitech làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Onsite Bank

Phối hợp với các team UI/UX, BA, Backend,...để triển khai và đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ của các dự án.

Thực hiện tối ưu hóa, cải tiến kiến trúc và mở rộng hệ thống.

Phát triển và sửa lỗi các tính năng.

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1.5 năm kinh nghiệm lập trình IOS

Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng Native iOS sử dụng ngôn ngữ lập trình SWIFT

Có kinh nghiệm phát triển và tích hợp RESTful API, Web socket

Có kinh nghiệm về xCode, iOS SDK, Postman, Swagger.

Hiểu biết về các nguyên tắc thiết kế UI/UX trên iOS.

Hiểu biết về các kỹ thuật gỡ lỗi trên Xcode.

Có khả năng đọc hiểu và viết tài liệu thiết kế cơ bản sử dụng UML.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thanh toán.

Kỹ năng giao tiếp, khả năng xử lý tình huống và tư duy logic tốt, đánh giá và đưa ra phương án trong công việc

Tại Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông VNDitech Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực (15 - 22M)

Review lương 1 năm/ lần

Thử việc 90% lương

Lương tháng 13, thưởng dự án, thưởng đột xuất,...

Hỗ trợ vé xe onsite

Quà và thưởng tết, các ngày lễ, ngày sinh nhật

Đóng bảo hiểm sau 02 tháng thử việc theo đúng quy định của pháp luật

Du lịch 1 năm/ lần ( tùy vào tình hình của công ty ), team building ,...

Gói thưởng cho nhân viên làm việc trên 12 tháng ( trả cùng thưởng tết)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát triển kĩ năng cá nhân, cung cấp thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông VNDitech

