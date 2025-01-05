Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường số 10, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã Tam An, Long Thành, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

1. Hỗ trợ kỹ thuật người dùng cuối (End-user Support)

Cung cấp hỗ trợ trực tiếp hoặc từ xa cho người dùng cuối trong việc sử dụng máy tính, phần mềm và các thiết bị mạng.

Chẩn đoán và khắc phục các sự cố phần mềm, phần cứng, mạng cơ bản.

2. Quản lý thiết bị IT:

Cài đặt, cấu hình và bảo trì các thiết bị IT như máy tính, máy in, điện thoại IP, và các thiết bị văn phòng khác.

Đảm bảo các thiết bị hoạt động ổn định và được cập nhật thường xuyên.

Theo dõi và ghi nhận tài sản công nghệ thông tin.

3. Xử lý sự cố hệ thống (Troubleshooting):

Xử lý các sự cố liên quan đến mạng LAN, Wi-Fi, VPN và Internet.

Hỗ trợ khắc phục lỗi phần mềm doanh nghiệp, hệ điều hành, ứng dụng văn

phòng.

Hỗ trợ trong việc khôi phục dữ liệu hoặc thiết lập lại hệ thống khi cần thiết.

4. Quản trị tài khoản và quyền truy cập:

Tạo mới, quản lý, và xóa tài khoản người dùng trên hệ thống MS365

Cấp và quản lý quyền truy cập vào các tài nguyên IT theo quy định.

Hình thức làm việc: Onsite tại Văn phòng khách hàng

5. Giám sát và bảo trì hệ thống:

Giám sát trạng thái hoạt động của các thiết bị và hệ thống IT để phát hiện sớm lỗi hoặc rủi ro.

Lên lịch bảo trì định kỳ để đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng hoạt động.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu:

Tham gia vào các dự án IT nội bộ.

Hỗ trợ các hoạt động khác trong bộ phận IT hoặc công ty.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: đã tốt nghiệp khoa CNTT hoặc Viễn thông chuyên ngành Mạng máy tính các trường Đại học, Cao đẳng.

Trình độ:

Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm kinh nghiệm.

tối thiểu 1 năm kinh nghiệm.

Tiếng Anh giao tiếp tốt

Kỹ năng: Dùng Microsoft tốt và các công cụ khác liên quan công việc, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành tiếng Anh.

Có kiến thức về hạ tầng phần cứng, mạng, hệ điều hành, ứng dụng văn phòng.

Đã tham gia các khóa học MCSA hoặc CCNA hoặc có kiến thức tương đương.

Phẩm chất cá nhân: chủ động, sáng tạo, có tư duy logic, mạch lạc, nhanh nhạy, có khả năng chịu được áp lực cao của công việc.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ thưởng lễ tết, thưởng dự án, fix 13 tháng lương, chế độ Phép năm đầy đủ, Review sau 6 tháng....

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động

- Trà, cafe luôn sẵn sàng tại văn phòng để CBNV thưởng thức

- Tham gia các hoạt động nội bộ: sinh nhật tháng, bữa trưa vui vẻ,.....

- Đi du lịch với công ty hằng năm

- Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định chung của công ty và pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG

