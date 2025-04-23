Tuyển IT Helpdesk Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 28 - 35 Triệu

Mức lương 28 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: KCN Dầu khí Long Sơn, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu, TP Vũng Tàu, TP Vũng Tàu - Hồ Chí Minh - Bình Dương ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 28 - 35 Triệu

Phân công công việc và giám sát hiệu suất đội ngũ IT Helpdesk (2–5 người).

Đảm bảo các yêu cầu hỗ trợ (tickets) từ người dùng được xử lý đúng SLA.

Giám sát và cải thiện chất lượng hỗ trợ kỹ thuật – onsite và remote.

Xử lý các sự cố phức tạp liên quan đến phần cứng, phần mềm, mạng nội bộ, máy in, ứng dụng nội bộ,...

Đóng vai trò là escalation point cho các vấn đề mà Helpdesk cấp dưới không xử lý được.

Kiểm soát tài sản CNTT: máy tính, thiết bị văn phòng, phần mềm bản quyền.

Cập nhật hồ sơ tài sản IT, quản lý vòng đời thiết bị.

Hướng dẫn, kèm cặp nhân viên Helpdesk mới.

Tổ chức đào tạo nội bộ, cập nhật kiến thức về bảo mật, quy trình hỗ trợ, phần mềm mới.

Xây dựng, cải tiến và chuẩn hóa quy trình xử lý sự cố, cài đặt thiết bị, hỗ trợ người dùng.

Đề xuất cải tiến hệ thống hỗ trợ, phần mềm quản lý yêu cầu hỗ trợ (Helpdesk ticketing system).

Giám sát việc tuân thủ các chính sách bảo mật IT, sử dụng thiết bị, mật khẩu, phần mềm,...

Hỗ trợ kiểm tra định kỳ về an toàn thông tin.

Tham gia xây dựng các chính sách vận hành hạ tầng IT phù hợp với SLA đã cam kết với khách hàng.

Tham gia đề xuất các phương án tối ưu hóa hiệu suất hệ thống, bảo trì định kỳ, và nâng cấp hạ tầng khi cần.

Tham gia xây dựng kế hoạch dự phòng (DR – disaster recovery), backup dữ liệu và khôi phục hệ thống khi có sự cố.

Với Mức Lương 28 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trình độ giao tiếp Tiếng Anh khá, có thể hỗ trợ cho end users người nước ngoài.

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng ngành CNTT, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính hoặc các chuyên ngành tương đương.

Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí IT Helpdesk hoặc vị trí tương đương, trong đó có 1 tới 2 năm kinh nghiệm quản lý nhóm.

Có khả năng chẩn đoán và giải quyết các vấn đề kỹ thuật (Hiểu biết tốt về máy tính, thiết bị di động và các sản phẩm công nghệ khác là một lợi thế).

Có kinh nghiệm hoặc kiến thức với các hệ điều hành và các nền tảng khác nhau.

Có kỹ năng giao tiếp, hướng dẫn và giải thích kỹ thuật với người không chuyên.

Có khả năng quản lý đội nhóm, phân tích và xử lý tình huống nhanh.

Có tư duy và thái độ hỗ trợ khách hàng tốt.

Có kỹ năng Microsoft Office tốt.

Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Range lương cứng: 28,000,000 - 35,000,000 VND/tháng gross (chưa bao gồm phụ cấp Đi Lại & Nhà ở).

Lương cứng + phụ cấp + Lương OT + KPI tháng/quý/năm + phúc lợi Lễ tết.

Chế độ xe đưa đón công nhân viên và cơm trưa miễn phí tại văn phòng BR-VT.

Ký HĐLĐ, đóng BHXH đầy đủ, nghỉ 13 ngày phép năm, các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

Xét thưởng và xét tăng lương 2 lần/năm dựa trên hiệu suất và kết quả công việc với khả năng tăng lương đặc biệt dựa trên những thành tích nổi bật.

Cơ chế lương 3 vòng thu nhập, có thưởng KPI tháng và KPI năm.

Công thức lương gói thu nhập năm (Trung bình thu nhập 13 – 15 tháng lương/năm).

Hỗ trợ tài chính để tham gia các khóa học và kỳ thi chứng chỉ CNTT quốc tế (lên đến 100%).

Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của CMC.

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tư nhân Fullerton (điều trị nội trú và ngoại trú) dành cho nhân viên.

Các chuyến đi nghỉ dưỡng hàng năm.

Kiểm tra khám sức khỏe hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin