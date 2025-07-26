Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Xây Dựng Hàng Rào Biệt Thự làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Villafences chuyên Thiết kế - Sản xuất - Thi công và Cung cấp giải pháp về kim loại công trình xây dựng chất lượng cao như: Sắt nghệ thuật trang trí (cửa cổng, lan can, canopy, cầu thang, ...), hợp kim nhôm đúc cao cấp, kết cấu thép công trình, mặt dựng kim loại, cảnh quan, nhà thép tiền chế ....

Giải pháp công nghệ: Mạ kẽm nhúng nóng, Sơn tĩnh điện, Hàn tự động hóa, Hàn robot, Cắt CNC, Lazer, công nghệ đúc chân không.

Nhận bản vẽ thiết kế từ Chủ đầu tư/Khách hàng, khảo sát mặt bằng, đo đạc.

Thiết kế bản vẽ chế tạo, bóc tách khối lượng vật tư [ sản phẩm: Sắt nghệ thuật trang trí (cửa cổng, lan can, mái canopy, cầu thang, ...), kết cấu thép công trình, mặt dựng kim loại, cảnh quan, nhà thép tiền chế ....)]

Xuất bản vẽ CNC

Hỗ trợ Giám đốc Nhà máy trong việc quản lý các quá trình Kỹ thuật và gia công sản xuất các sản phẩm

Nghiên cứu, cải tiến và áp dụng qui trình công nghệ sản xuất mới nhằm tăng năng suất lạo động, tiết giảm các chi phí và hạ giá thành sản phẩm.

Tham gia kiểm tra chất lượng sản phẩm, vật liệu về kích thước, ngoại quan các sản phẩm cơ khí, hàn, dập, uốn, sơn… theo chi tiết bản vẽ mình thiết kế để kịp thời có điều chỉnh khi cần.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Đại học chuyên ngành Cơ khí chế tạo

Tin học: Mircrosoft Office, thành thạo AutoCad

Kiến thức: Có kiến thức về công nghệ và các tiêu chuẩn quy định về an toàn trong gia công chế tạo. Am hiểu tính năng kỹ thuật của thiết bị gia công trong chuyên ngành.

Kỹ năng: Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ công nghệ gia công.

Kinh nghiệm: Công ty sẽ đào tạo

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Hàng Rào Biệt Thự Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Khởi điểm từ 9,000,000 – 10,000,000 đồng/tháng

Hỗ trợ cơm trưa: 30,000đ/ngày

BHXH theo quy định

Địa điểm làm việc: Nhà máy Villafences - Liên khu Z114, đường Phan Đăng Lưu, P.Long Bình, Biên Hòa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Hàng Rào Biệt Thự

