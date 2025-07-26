Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Xây Dựng Hàng Rào Biệt Thự làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 10 Triệu

Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Xây Dựng Hàng Rào Biệt Thự làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Xây Dựng Hàng Rào Biệt Thự
Ngày đăng tuyển: 26/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/09/2025
Công Ty TNHH Xây Dựng Hàng Rào Biệt Thự

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Hàng Rào Biệt Thự

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Villafences chuyên Thiết kế - Sản xuất - Thi công và Cung cấp giải pháp về kim loại công trình xây dựng chất lượng cao như: Sắt nghệ thuật trang trí (cửa cổng, lan can, canopy, cầu thang, ...), hợp kim nhôm đúc cao cấp, kết cấu thép công trình, mặt dựng kim loại, cảnh quan, nhà thép tiền chế ....
Giải pháp công nghệ: Mạ kẽm nhúng nóng, Sơn tĩnh điện, Hàn tự động hóa, Hàn robot, Cắt CNC, Lazer, công nghệ đúc chân không.
Nhận bản vẽ thiết kế từ Chủ đầu tư/Khách hàng, khảo sát mặt bằng, đo đạc.
Thiết kế bản vẽ chế tạo, bóc tách khối lượng vật tư [ sản phẩm: Sắt nghệ thuật trang trí (cửa cổng, lan can, mái canopy, cầu thang, ...), kết cấu thép công trình, mặt dựng kim loại, cảnh quan, nhà thép tiền chế ....)]
Xuất bản vẽ CNC
Hỗ trợ Giám đốc Nhà máy trong việc quản lý các quá trình Kỹ thuật và gia công sản xuất các sản phẩm
Nghiên cứu, cải tiến và áp dụng qui trình công nghệ sản xuất mới nhằm tăng năng suất lạo động, tiết giảm các chi phí và hạ giá thành sản phẩm.
Tham gia kiểm tra chất lượng sản phẩm, vật liệu về kích thước, ngoại quan các sản phẩm cơ khí, hàn, dập, uốn, sơn… theo chi tiết bản vẽ mình thiết kế để kịp thời có điều chỉnh khi cần.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Đại học chuyên ngành Cơ khí chế tạo
Tin học: Mircrosoft Office, thành thạo AutoCad
Kiến thức: Có kiến thức về công nghệ và các tiêu chuẩn quy định về an toàn trong gia công chế tạo. Am hiểu tính năng kỹ thuật của thiết bị gia công trong chuyên ngành.
Kỹ năng: Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ công nghệ gia công.
Kinh nghiệm: Công ty sẽ đào tạo

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Hàng Rào Biệt Thự Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Khởi điểm từ 9,000,000 – 10,000,000 đồng/tháng
Hỗ trợ cơm trưa: 30,000đ/ngày
BHXH theo quy định
Địa điểm làm việc: Nhà máy Villafences - Liên khu Z114, đường Phan Đăng Lưu, P.Long Bình, Biên Hòa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Hàng Rào Biệt Thự

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xây Dựng Hàng Rào Biệt Thự

Công Ty TNHH Xây Dựng Hàng Rào Biệt Thự

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Toà nhà X Building, Số 2 Nguyễn Thế Lộc, P. 12, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

