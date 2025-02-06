Tuyển IT Helpdesk FPT Software Innovation Company Limited làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại FPT Software Innovation Company Limited
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Định:
- Bình Định
Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương Thỏa thuận
- Khắc phục sửa chữa các vấn đề lỗi thông thường hệ thống phần cứng, mạng, hệ thống đường truyền mạng,...
- Hỗ trợ người dùng các vấn đề liên quan đến máy tính, windows, office, hardware, software,...
- Xử lý các vấn đề liên quan đến mạng LAN, WAN, Wifi, Server, Camera, máy in, máy chiếu,...
- Theo dõi và báo cáo định kỳ về hệ thống IT và các phần mềm sử dụng;
- Thực hiện các nội dung công việc khác theo phân công của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp từ Trung cấp, Cao đẳng trở lên chuyên ngành CNTT.
- Có kinh nghiệm về CNTT là một lợi thế (CCNA, MCSA,...).
- Chăm chỉ nhiệt tình, ham học hỏi, cẩn thận trong công việc.
Tại FPT Software Innovation Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương cạnh tranh, có thể thỏa thuận theo năng lực.
- Review lương 1 lần/năm hoặc khi có thành tích xuất sắc.
- Các chương trình đào tạo thường xuyên và miễn phí giúp nhân viên nâng cao năng lực bản thân.
- Cơ hội làm việc với các khách hàng lớn trên thế giới, công nghệ tiên tiến, phát triển bản thân...
- Môi trường làm việc cởi mở, dân chủ, nhiều sự kiện hoạt động đặc trưng văn hóa FPT.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT Software Innovation Company Limited
