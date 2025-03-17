Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IN ẤN YONG MEI làm việc tại Bến Tre thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bến Tre: 165B Đường Đồng Khởi, Phường Phú Khương, TP Bến Tre, Thành phố Bến Tre

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Phụ trách việc ghi chép, tổng hợp và phân tích số liệu doanh thu, bán hàng.

Kiểm tra tính chính xác của các báo cáo doanh thu, bán hàng.

Hỗ trợ lập kế hoạch và dự báo doanh thu, bán hàng.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về doanh thu, bán hàng cho cấp trên.

Cập nhật và quản lý dữ liệu doanh thu, bán hàng trên hệ thống.

Tham gia vào các dự án liên quan đến phân tích dữ liệu doanh thu, bán hàng.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc thu thập và xử lý thông tin liên quan đến doanh thu, bán hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có kiến thức cơ bản về kế toán doanh thu, bán hàng.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng phân tích số liệu tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IN ẤN YONG MEI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IN ẤN YONG MEI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.