Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN NATIONAL VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NATIONAL VIỆT NAM
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bắc Giang:
- Xã Tiền Phong, Yên Dũng, Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Quản lý và kiểm soát các hoạt động kế toán liên quan đến bán hàng
- Xử lý các giao dịch mua bán, xuất nhập kho của sản phẩm
- Theo dõi và phân tích doanh số bán hàng, biểu đồ tiêu thụ sản phẩm
- Thực hiện thanh toán cho khách hàng theo chính sách công ty
- Lập báo cáo tổng hợp về doanh thu và chi phí liên quan đến kinh doanh
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên
- Đã từng làm kho, nội bộ
- Bán hàng ,tìm kiếm khách hàng trên MXH
- Theo dõi quản lý hàng hóa xuất nhập
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NATIONAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cạnh tranh
Chế độ phúc lợi của lao động theo luật nhà nước ban hành
Thưởng tháng lương thứ 13
Nghỉ lễ tết và chủ nhật
Du lịch thăm quan
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NATIONAL VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
