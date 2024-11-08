Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN NATIONAL VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: - Xã Tiền Phong, Yên Dũng, Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Quản lý và kiểm soát các hoạt động kế toán liên quan đến bán hàng

- Xử lý các giao dịch mua bán, xuất nhập kho của sản phẩm

- Theo dõi và phân tích doanh số bán hàng, biểu đồ tiêu thụ sản phẩm

- Thực hiện thanh toán cho khách hàng theo chính sách công ty

- Lập báo cáo tổng hợp về doanh thu và chi phí liên quan đến kinh doanh

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên

- Đã từng làm kho, nội bộ

- Bán hàng ,tìm kiếm khách hàng trên MXH

- Theo dõi quản lý hàng hóa xuất nhập

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NATIONAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh

Chế độ phúc lợi của lao động theo luật nhà nước ban hành

Thưởng tháng lương thứ 13

Nghỉ lễ tết và chủ nhật

Du lịch thăm quan

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NATIONAL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.