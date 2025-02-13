Tuyển Kế toán bán hàng Công ty Cổ Phần Angel Việt Nam làm việc tại Điện Biên thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty Cổ Phần Angel Việt Nam
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Điện Biên:
- Tòa Nhà EBM số 683
- 685 Đường Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Xuất hóa đơn bán hàng, kiểm tra chiết khấu thanh toán, giải trừ công nợ
Theo dõi công nợ phải thu kênh siêu thị.
Kiểm doanh số, kiểm kê kho tại nhà máy hàng tháng.
Các công việc khác do kế toán trưởng phân công.
Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 25 tuổi trở lên
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Nữ, tính tình vui vẻ, hòa đồng
Có khả năng làm việc với áp lực cao.
Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm kế toán.
Nhanh nhẹn, cẩn thận,
Biết chịu khó học hỏi, có trách nhiệm với công việc.
Tại Công ty Cổ Phần Angel Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: từ 9 - 10 Triệu (trao đổi khi phỏng vấn)
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.
- Được thưởng lương tháng 13
- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định công ty (Đóng BHXH 90% tổng lương)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Angel Việt Nam
