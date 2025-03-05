Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH MTV Thiên Y làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

Công Ty TNHH MTV Thiên Y
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công Ty TNHH MTV Thiên Y

Kế toán bán hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH MTV Thiên Y

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- 64 Nguyễn Chí Thanh, khu 8, Phường Hiệp An,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Quản lý đơn hàng trên hệ thống DMS: xử lý, phân tuyến, chốt đơn bán hàng của nhân viên thị trường
Lập báo cáo bán hàng: lập báo cáo, tính toán ngân sách, chương trình khuyến mãi của ngành hàng mình quản lý
Phân tích dữ liệu, truyền tải dữ liệu về bán hàng để phòng Kế toán phát hành hóa đơn
Phối hợp giữa nhà cung cấp và nhân viên thị trường để đề xuất, cung cấp thông tin về bán hàng, lương, chương trình khuyến mãi cho Công ty

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn/chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng trở lên
- Trình độ ngoại ngữ/tin học: Vi tính văn phòng, thành thạo các phần mềm DMS, biết thiết lập VBA để tự động hóa công việc là lợi thế
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm với công việc

Tại Công Ty TNHH MTV Thiên Y Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thương lượng (từ 9-12 triệu) tuỳ theo năng lực và kinh nghiệm.
- Cơ hội thăng tiến tốt
- Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo đúng quy định nhà nước
- Các chế độ du lịch nghỉ mát, teambuilding...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thiên Y

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Thiên Y

Công Ty TNHH MTV Thiên Y

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 48 minh khai, thành phố thanh hoá

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

