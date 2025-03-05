Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH MTV Thiên Y làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 64 Nguyễn Chí Thanh, khu 8, Phường Hiệp An,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Quản lý đơn hàng trên hệ thống DMS: xử lý, phân tuyến, chốt đơn bán hàng của nhân viên thị trường

Lập báo cáo bán hàng: lập báo cáo, tính toán ngân sách, chương trình khuyến mãi của ngành hàng mình quản lý

Phân tích dữ liệu, truyền tải dữ liệu về bán hàng để phòng Kế toán phát hành hóa đơn

Phối hợp giữa nhà cung cấp và nhân viên thị trường để đề xuất, cung cấp thông tin về bán hàng, lương, chương trình khuyến mãi cho Công ty

- Trình độ học vấn/chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng trở lên

- Trình độ ngoại ngữ/tin học: Vi tính văn phòng, thành thạo các phần mềm DMS, biết thiết lập VBA để tự động hóa công việc là lợi thế

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm với công việc

Tại Công Ty TNHH MTV Thiên Y Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thương lượng (từ 9-12 triệu) tuỳ theo năng lực và kinh nghiệm.

- Cơ hội thăng tiến tốt

- Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo đúng quy định nhà nước

- Các chế độ du lịch nghỉ mát, teambuilding...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thiên Y

