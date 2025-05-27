Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT TƯỜNG THỊNH làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT TƯỜNG THỊNH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 886B, Quốc lộ 1K, KP. Châu Thới, Bình An, Dĩ An, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tạo mã hàng theo lệnh sản xuất trên phần mềm Misa.
Tạo đơn hàng, phối hợp với kho thực hiện xuất hàng theo lịch giao hàng hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
Tính giá thành sản phẩm bán ra dựa trên bảng báo giá đã có sẵn, hoặc tham khảo ý kiến giám đốc
Theo dõi công nợ khách hàng.
Làm các công việc liên quan khi được yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tin học văn phòng, biết sử dụng phần mềm bán hàng Misa là một lợi thế.
Yêu cầu tính cẩn thận, tỉ mỉ cao.
Tại CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT TƯỜNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc/Chế độ/Phúc lợi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT TƯỜNG THỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
