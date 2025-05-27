Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT TƯỜNG THỊNH làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tạo mã hàng theo lệnh sản xuất trên phần mềm Misa.

Tạo đơn hàng, phối hợp với kho thực hiện xuất hàng theo lịch giao hàng hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

Tính giá thành sản phẩm bán ra dựa trên bảng báo giá đã có sẵn, hoặc tham khảo ý kiến giám đốc

Theo dõi công nợ khách hàng.

Làm các công việc liên quan khi được yêu cầu.