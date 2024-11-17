Tuyển Kế toán Công ty TNHH TFV Industries làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: DT747B, Tổ 3, KP.Phước Thái, Phường Thái Hoà, Tp.Tân Uyên, Bình Dương., Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lập và hạch toán chứng từ liên quan đến nhập xuất kho (PN, PX, HĐ đầu ra)

Tập hợp các chi phí liên quan trong quá trình mua hàng.

Kiểm tra và sắp xếp hàng hóa trong kho.

Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập, xuất, tồn hàng hóa.

Trực tiếp tham gia kiểm kê hàng hóa định kỳ, chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê.

Kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng đầu ra.

Theo dõi, đối chiếu, hạch toán công nợ phải thu khách hàng.

Làm các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành Kinh tế, tài chính, kế toán,

Có thể nhận việc ngay

Chăm chỉ, cởi mở, hòa đồng, có kỹ năng giao tiếp tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm tốt.

Hiểu và lắm bắt vấn đề nhanh.

Có khả năng xử lý công việc linh động, không cứng nhắc.

Hòa đồng, thân thiện, tinh thần hợp tác tốt với mọi người

Chịu được áp lực công việc cao

Trung thực, chăm chỉ

Tại Công ty TNHH TFV Industries Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 08h00 – 17h15 từ thứ 2 đến thứ 7 (nghỉ cố định chủ nhật và 1 thứ 7 giữa tháng)

phụ cấp cơm trưa, thưởng

Được cấp đủ công cụ dụng cụ làm việc;

Được đào tạo nâng cao trình độ tay nghề, trưởng thành, có nghề nghiệp ổn định

Công ty có cơm trưa, trà, cà phê, ...

Được đi du lịch hàng năm;

Được tăng lương đều đặn, định kỳ, bất thường theo năng lực và công việc;

Được xây dựng lộ trình thăng tiến trong sự nghiệp;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TFV Industries

