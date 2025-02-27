Tuyển Kế toán quản trị Công Ty Cổ Phần Thời Trang Thể Thao Chuyên Nghiệp Giao Thủy làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 56 Tố Hữu,Hà Nội

Hàng ngày kiểm tra hạch toán kế toán trên Misa Amis các nhà máy

Kiểm tra báo cáo công nợ phải thu - phải trả hàng tuần các nhà máy

Kiểm tra báo cáo kế hoạch xuất hàng tuần các nhà máy

Tổng hợp số liệu báo cáo tạm tính các nhà máy để P.GĐTC họp giao ban đầu tháng

Kiểm tra báo cáo KQKD sau khi Kế toán các nhà máy chốt sổ hàng tháng

Kiểm tra báo cáo Hàng tồn kho bao gồm cả giá trị theo CMPT & FOB các nhà máy hàng tháng

Tổng hợp và làm báo cáo giao dịch nội bộ các nhà máy

Hỗ trợ P.GĐTC kiểm tra BCTC sổ Thuế, Quyết toán thuế TNDN, Quyết toán thuế TNCN hàng năm các nhà máy

Tham gia lập ngân sách cùng Ban TCKT

Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật Kế toán

+ Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật

+ Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán

Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kế toán từ bậc Đại học trở lên

- Thời gian công tác thực tế tại vị trí kế toán tổng hợp ít nhất là 03 năm.

- Có thể đi công tác tại các nhà máy.

Hưởng lương, thưởng theo quy chế Công ty.

Được ký HĐLĐ, tham gia bảo hiểm xã hội, hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định của luật.

Nghỉ 2 thứ 7/tháng.

Được cử tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực trong và ngoài công ty

Tham gia các câu lạc bộ học tập, các chương trình phát triển năng lực lãnh đạo… của công ty phù hợp với nhu cầu phát triển và năng lực của bản thân.

Thưởng lương tháng 13

