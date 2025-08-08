Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VUA VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VUA VIỆT
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
Kỹ sư thiết kế

Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 286 Khuông Việt, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

- Tham gia triển khai hồ sơ thiết kế khung chi tiết cho các dự án Màn hình led
- Tham gia giám sát triển khai các bộ chữ cho các toàn nhà
- Phối hợp chặt chẽ với các bộ môn liên quan trong suốt quá trình thực hiện dự án.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành như AutoCAD, ETABS, Safe,... để tính toán và triển khai kết cấu công trình.

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế.
- Có từ 2 – 5 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty thiết kế, tư vấn xây dựng.
- Thành thạo phần mềm kỹ thuật chuyên ngành (AutoCAD, ETABS, Safe,...), phần mềm văn phòng.
- Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, trách nhiệm và kỹ năng làm việc nhóm tốt.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đã làm việc công ty chuyên về màn hình Led điện tử

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VUA VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 15.000.000 -22.000.000 /tháng .Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
- Thưởng lương tháng 13, thưởng hiệu quả dự án,...
- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, nghỉ mát, du lịch, team building,...
- Hỗ trợ cơm trưa và chi phí gửi xe- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đề cao sự phát triển cá nhân.
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và xây dựng thương hiệu cá nhân trong ngành thiết kế.
- Chế độ làm việc: Giờ hành chính từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (8:00 – 17:00); nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ Tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VUA VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 286 Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú, t.p Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

