Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần xây dựng Công trình 568 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty cổ phần xây dựng Công trình 568
Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 126 Đốc Ngữ, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 15 - 22 Triệu
- Công tác kiểm soát chi phí tại các dự án
- Công tác kiểm soát công nợ: công nợ chủ đầu tư, công nợ với nhà cung cấp, công nợ với tổ đội thi công, công nợ thuê máy
- Công tác hạch toán
Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty cổ phần xây dựng Công trình 568 Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: Từ 15-22tr ( thoả thuận theo năng lực)
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2-6 và 02 thứ 7/tháng
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo Luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xây dựng Công trình 568
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
