Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần xây dựng Công trình 568 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 126 Đốc Ngữ, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

- Công tác kiểm soát chi phí tại các dự án

- Công tác kiểm soát công nợ: công nợ chủ đầu tư, công nợ với nhà cung cấp, công nợ với tổ đội thi công, công nợ thuê máy

- Công tác hạch toán

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty cổ phần xây dựng Công trình 568 Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 15-22tr ( thoả thuận theo năng lực)

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2-6 và 02 thứ 7/tháng

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo Luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xây dựng Công trình 568

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin