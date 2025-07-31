Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG THANH NGUYÊN làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG THANH NGUYÊN
Ngày đăng tuyển: 31/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG THANH NGUYÊN

Kế toán thanh toán

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG THANH NGUYÊN

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: KĐT Đông Cao

- Tân Phú, phường Trung Thành, Phổ Yên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng, theo dõi dòng tiền ra – vào hàng ngày.
Chuẩn bị, rà soát hồ sơ thanh toán theo đúng quy trình nội bộ và yêu cầu của các ngân hàng.
Làm việc với ngân hàng trong việc mở tài khoản, đăng ký dịch vụ (Internet Banking, SMS Banking, Swift, E-banking...), giải ngân, phong tỏa, giải tỏa tài khoản, bảo lãnh thanh toán, nộp thuế qua mạng, xác nhận số dư.
Hỗ trợ lập kế hoạch dòng tiền ngắn hạn và dài hạn, theo sát hạn mức vay, đáo hạn, gốc – lãi.
Quản lý toàn bộ sổ phụ ngân hàng, đối chiếu định kỳ giữa sổ kế toán và sao kê ngân hàng.
Tổng hợp báo cáo tiền mặt, báo cáo ngân hàng hàng ngày, tuần, tháng.
Phối hợp bộ phận thuế và tổng hợp trong việc cung cấp chứng từ, báo cáo kiểm toán, thanh tra thuế.
Lưu trữ hồ sơ thanh toán và hồ sơ ngân hàng đầy đủ, đúng quy định.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ:
Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.
Ưu tiên các ứng viên từng học Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân, Thương mại...
Kinh nghiệm:
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Ưu tiên ứng viên từng làm tại doanh nghiệp xây dựng, bất động sản hoặc có kinh nghiệm xử lý các hồ sơ vay vốn – giải ngân – bảo lãnh ngân hàng.
Kỹ năng chuyên môn:
Am hiểu quy trình thanh toán.
Sử dụng tốt phần mềm kế toán và Office
Thành thạo các giao dịch ngân hàng số
Tố chất & kỹ năng mềm:
Tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực, có khả năng bảo mật thông tin tốt.
Chủ động, có trách nhiệm cao với công việc, chịu được áp lực thời hạn.
Giao tiếp tốt, xử lý linh hoạt với đối tác ngân hàng, cơ quan thuế, kiểm toán...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG THANH NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng: Lương tháng 13, thưởng quý, thưởng dự án (nếu có).
Được đóng BHXH đầy đủ, nghỉ phép năm theo Luật.
Hỗ trợ ăn trưa, điện thoại (nếu cần), phụ cấp công tác.
Cơ hội được đào tạo và phát triển lên vị trí kế toán tổng hợp – kế toán trưởng.
Môi trường làm việc minh bạch, chuyên nghiệp, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG THANH NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG THANH NGUYÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG THANH NGUYÊN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Khu đô thị Đông Cao - Tân Phú, phường Đông Cao, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

