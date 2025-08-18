Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Trang Thiết bị Y tế Cổng Vàng là đơn vị nhập khẩu các trang thiết bị y tế kỹ thuật cao từ các nhà cung cấp uy tín trên toàn cầu. Triết lý kinh doanh của chúng tôi là kiến tạo giá trị cho khách hàng – các bệnh viện trên cả nước - bằng việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất dựa trên những quy tắc về y đức. Tại Cổng Vàng, chúng tôi khuyến khích mọi nhân viên phát huy tính sáng tạo, tinh thần nhóm, suy nghĩ “vượt khuôn khổ” think-out-of-the-box để đạt hiệu quả cao nhất trong công việc.

Đây là cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ hấp dẫn, có cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Vị trí Kế toán Tổng hợp đảm nhiệm những nhiệm vụ sau:

 Kế toán nội bộ:

- Chịu trách nhiệm xuất hóa đơn bán hàng

- Theo dõi số lượng hàng bán theo từng hợp đồng, từng khách hàng: số lượng theo hợp đồng, số lượng đã bán,…

- Làm việc với ngân hàng

- Thống kế và tổng hợp số liệu kế toán

 Kế toán thuế

- Lập kế hoạch dự trù chi phí theo tháng/quý/năm