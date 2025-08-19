Tuyển Kế toán thanh toán công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

A. Giám sát chặt chẽ việc chấp hành các chế độ, quy định các thủ tục quản lý đối với chứng từ thanh toán và thực hiện các nghiệp vụ thu - chi - vay - gửi theo quy đinh.

Đảm bảo cho việc cập nhật, kiểm tra, đối soát các phát sinh thanh toán, khoản vay, gửi một cách chặt chẽ, chính xác và kip thời và tuân thủ pháp luật thuế, kể toán.

Đảo bảo tính thanh khoản của công ty luôn thuận. lợi, và nhanh chóng.

Phản ánh kịp thời, đúng, đủ chi phí hoạt động của công ty, giúp việc đánh giá hiệu quả kinh doanh chính xác ở mọi thời điểm.

B. Lập kế hoạch dòng tiền, theo dõi sự vận động của dòng tiền và các khoảng nợ vay

Đảm bảo tính thanh khoản của nguồn tiền.

Sử dụng nguồn tiền đúng mục đích, đáp ứng kịp thời nhu cầu kinh doanh.

Báo cáo kịp thời nguồn tiền tồn cho Kế toán trưởng

Kiểm soát các khoản chi trên hệ thống nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn rủi ro bất thường.

Đảm bảo kịp thời trong công tác kiểm kê số liệu cuối tháng và đảm bảo số liệu chính xác, hồ sơ thanh toán kịp thời.

C. Quản lý các tài khoản ngân hàng của công ty

Bảo mật các dữ liệu hồ sơ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tránh làm lộ thông tin ra ngoài.

Đảm bảo các thủ tục đóng - mở tài khoản nhanh và đúng quy định

D. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, thu hồi các khoản công nợ tạm ứng

Kiểm tra, đối soát các chứng từ thanh toán đúng quy định và mục đích sử dụng.

Số liệu công nợ tạm ứng chính xác cho từng mã nhân viên

Không để các khoản công nợ quá hạn, thực hiện các biện pháp thu hồi hiệu quả

Hồ sơ xử lý công nợ đầy đủ

Tốt nghiệm chuyên ngành: Tài chính - Kế toán, hoặc các chuyên ngành có liên quan

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có kinh nghiệm trong ngành thời trang, bán lẻ, kim hoàn hoặc sản xuất là một lợi thế

Các học vấn khác cần cho ngành nghề: Luật chuyên ngành có liên quan, kiểm toán, thuế

Thông thạo Excel, Word văn phòng

Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng giải quyết vấn đề; Kỹ năng về kế toán cơ bản

Biết sử dụng các phần mềm kế toán hiện hành (ưu tiên Misa và Odoo)

Cẩn thận, trung thực, quản lý hiệu quả công việc

Thu nhập cạnh tranh: Thỏa thuận theo năng lực

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và BH tai nạn 24/24

12 ngày phép năm, lương tháng 13, quà tặng sinh nhật/ thưởng các ngày lễ lớn trong năm.

Chính sách ưu đãi mua hàng cho nhân viên.

Xét tăng lương 12 tháng/lần (đột xuất 6 tháng/lần)

Tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước phục vụ cho công việc.

Môi trường làm việc theo mô hình hiện đại, kết nối.

Đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động và Công ty có chính sách lộ trình thăng tiến rõ ràng

