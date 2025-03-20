Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hồng Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

· Tiếp nhận hồ sơ, bản vẽ, kiểm tra và nghiên cứu hồ sơ, bản vẽ để bóc tách khối lượng và tính đơn giá dự toán, cập nhật đơn giá của thị trường.

. Hàng tháng kiểm tra khối lượng thanh toán của các đội thi công.

· Tìm kiếm, liên hệ với nhà cung cấp vật tư, nhằm phục vụ dự toán hiệu quả.

· Chủ động phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành công việc.

· Lập và hoàn thiện hồ sơ báo giá chi tiết của dự án.

· Tốt nghiệp các trường Đại Học chuyên ngành kinh tế xây dựng, xây dựng, kiến trúc

. Biết sử dụng phần phềm dự toán G8

· Thông thạo Autocad, tin học văn phòng

· Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

· Kinh nghiệm làm việc 3 năm trở lên trong lĩnh vực dự toán nhà máy, nhà xưởng

· Tác phong nghiêm túc, tập trung, trung thực.

