Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH

Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý và thực hiện thanh toán:
Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của chứng từ thanh toán (hóa đơn, hợp đồng, đề nghị thanh toán...).
Lập và thực hiện các lệnh chuyển khoản, ủy nhiệm chi qua ngân hàng.
Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán vào phần mềm kế toán.
2. Quản lý tiền mặt và tiền gửi ngân hàng:
Theo dõi và đối chiếu số dư tiền mặt tại quỹ và số dư tài khoản ngân hàng.
Lập và nộp các báo cáo quỹ, sổ phụ ngân hàng hàng ngày/hàng tháng.
Lập kế hoạch thu chi, dòng tiền.
3. Quản lý công nợ phải trả:
Theo dõi và đối chiếu công nợ với nhà cung cấp định kỳ.
Lập kế hoạch thanh toán cho các khoản nợ đến hạn.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh về công nợ.
4. Lập báo cáo và sổ sách:
Lập các báo cáo liên quan đến thanh toán và công nợ theo yêu cầu của cấp trên.
Lưu trữ chứng từ thanh toán một cách khoa học và có hệ thống.
5. Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán
Kinh nghiệm ít nhất 02 năm ở vị trí tương đương
Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm kế toán
Cẩn thận, tỉ mỉ, siêng năng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc môi trường thân thiện, chuyên nghiệp.
Nhận được các phúc lợi: lương theo năng lực, các chế độ thưởng theo qui định công ty.
Chính sách BHXH, BHYT đúng quy định của Luật lao động.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH

CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Đường 3/2, P.11, Q.10, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

