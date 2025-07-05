Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN NAM CHINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN NAM CHINH
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/08/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN NAM CHINH

Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN NAM CHINH

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu Đô Thị Sa La, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lập bảng kê đối chiếu công nợ, lập và xuất hóa đơn GTGT hàng tháng.
Theo dõi các khoản phải thu, chủ động nhắc nhở khách hàng thanh toán đúng hạn.
Kiểm tra chứng từ, thực hiện thủ tục thanh toán theo quy trình chuẩn.
Theo dõi VAT hàng ngày, lập bảng kê hóa đơn đầu ra định kỳ.
Phối hợp lập báo cáo thuế GTGT theo yêu cầu của cấp trên hoặc cơ quan thuế.
Sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán khoa học, đầy đủ và đúng quy định.
Thực hiện các báo cáo tài chính, báo cáo tuần/tháng/quý/năm theo yêu cầu.
Hỗ trợ làm việc với cơ quan kiểm toán, thuế, và các cơ quan liên quan.
Tham gia các công việc phát sinh khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính, hoặc các ngành liên quan.
Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính, hoặc các ngành liên quan.
Có tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm
Hiểu rõ hệ thống kế toán Việt Nam, có kiến thức về tài chính doanh nghiệp và pháp luật thuế.
Hiểu rõ hệ thống kế toán Việt Nam
Thành thạo phần mềm kế toán MISA, Excel, Word và các công cụ văn phòng.
MISA
Excel
Word
Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy logic, có khả năng tổ chức, quản lý công việc hiệu quả.
Trung thực, cẩn thận, chủ động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN NAM CHINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập cạnh tranh, xét tăng lương hàng năm theo hiệu quả công việc.
Được đào tạo nội bộ và cử tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn.
12 ngày phép năm, nghỉ lễ/tết theo quy định pháp luật.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, minh bạch và nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN NAM CHINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN NAM CHINH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 483/67 Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

