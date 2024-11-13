Tuyển Kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 73 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Lập phiếu thu – chi theo đề xuất được duyệt;

- Quản lý, kiểm đếm tiền và đầu ca, cuối ca

- Triển khai hoạt động kế toán như nhận chứng từ, thực hiện công tác nhập số liệu và sổ kế toán;

- Theo dõi và đối chiếu số liệu tồn kho đầu và cuối ca.

- Quản lý chứng từ, nhận và lưu trữ phiếu thu – chi và kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin trên phiếu.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Cửa hàng trưởng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp của nhân Cao đẳng, Đại học trở lên về các chuyên ngành: Tài chính Kế toán, Kế toán doanh nghiệp

- Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương tối thiểu 1 năm.

- Kỹ năng quan sát, xử lý vấn đề và tư duy logic.

- Tỉ mỉ, thận trọng, trung thực trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8,000,000 đ – 12,000,000đ

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước; được khám sức khoẻ định kỳ hàng năm.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (sinh nhật, hiếu hỉ,...), thưởng Lễ Tết, ...

- Được hưởng các khoản thưởng: Thưởng các ngày Lễ, Tết; thưởng tháng lương thứ 13 và thưởng theo hiệu quả kinh doanh năm của Công ty;

- Được tham gia các chương trình du xuân, du lịch, team building, kickoff định kỳ hàng năm.

- Được làm việc trong môi trường năng động, cơ hội phát triển và thăng tiến.

- Cơ hội được tham gia các khoá đào tạo, huấn luyện của các chuyên gia hàng đầu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company

