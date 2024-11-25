Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ECM GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ECM GLOBAL
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: CT2 Chung Cư Ban Cơ Yếu 43 Đ. Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Thu thập, ghi chép, xử lý, kiểm soát, sắp xếp, thông tin hồ sơ và cung cấp các thông tin tài chính, kinh tế của một doanh nghiệp
Tiếp nhận, xử lý hồ sơ và giải đáp những vấn đề từ khách hàng gặp phải
Tiếp thu ý kiến phản hồi của khách hàng, tìm hiểu về mức độ hài lòng của khách khi sử dụng sản phẩm và gói dịch vụ đã cung cấp
Báo cáo công việc theo ngày/tuần/tháng/quý,..
Một số công việc khác,..
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên sinh năm <2001
Tính chủ động trong công việc cao
Tiếng Anh nghe nói giao tiếp.
Yêu cầu tính chính xác trong công việc, cẩn thận
Tính chủ động trong công việc cao
Tiếng Anh nghe nói giao tiếp.
Yêu cầu tính chính xác trong công việc, cẩn thận
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ECM GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Được review lương 1 lần/năm
Được đóng BHXH sau 2 tháng thử việc
Nghỉ ngày lễ, tết, nghỉ phép theo quy định nhà nước, lương tháng 13
Du lịch team building 2 lần/năm
Môi trường năng động, trẻ, nhiệt huyết,..
Được đóng BHXH sau 2 tháng thử việc
Nghỉ ngày lễ, tết, nghỉ phép theo quy định nhà nước, lương tháng 13
Du lịch team building 2 lần/năm
Môi trường năng động, trẻ, nhiệt huyết,..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ECM GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI