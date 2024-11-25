Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ECM GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT2 Chung Cư Ban Cơ Yếu 43 Đ. Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Thu thập, ghi chép, xử lý, kiểm soát, sắp xếp, thông tin hồ sơ và cung cấp các thông tin tài chính, kinh tế của một doanh nghiệp

Tiếp nhận, xử lý hồ sơ và giải đáp những vấn đề từ khách hàng gặp phải

Tiếp thu ý kiến phản hồi của khách hàng, tìm hiểu về mức độ hài lòng của khách khi sử dụng sản phẩm và gói dịch vụ đã cung cấp

Báo cáo công việc theo ngày/tuần/tháng/quý,..

Một số công việc khác,..

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên sinh năm <2001

Tính chủ động trong công việc cao

Tiếng Anh nghe nói giao tiếp.

Yêu cầu tính chính xác trong công việc, cẩn thận

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ECM GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Được review lương 1 lần/năm

Được đóng BHXH sau 2 tháng thử việc

Nghỉ ngày lễ, tết, nghỉ phép theo quy định nhà nước, lương tháng 13

Du lịch team building 2 lần/năm

Môi trường năng động, trẻ, nhiệt huyết,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ECM GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin