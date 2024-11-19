Tuyển Kế toán Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 10 Triệu

- Phối hợp với nhân viên tại trang trại để thu thập, tổng hợp dữ liệu liên quan, bao gồm số liệu sản xuất và chi phí theo biểu mẫu.

- Xử lý và phân tích dữ liệu bằng kỹ thuật thống kê.

- Theo dõi công nợ, quản lý xuất nhập kho.

- Đảm bảo tính xác thực của dữ liệu, kiểm tra lỗi, sắp xếp và lưu trữ dữ liệu một cách khoa học.

- Báo cáo định kỳ và đột xuất theo công việc được phân công.