Tuyển Kế toán Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Việt Yên

- Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Phối hợp với nhân viên tại trang trại để thu thập, tổng hợp dữ liệu liên quan, bao gồm số liệu sản xuất và chi phí theo biểu mẫu.
- Xử lý và phân tích dữ liệu bằng kỹ thuật thống kê.
- Theo dõi công nợ, quản lý xuất nhập kho.
- Đảm bảo tính xác thực của dữ liệu, kiểm tra lỗi, sắp xếp và lưu trữ dữ liệu một cách khoa học.
- Báo cáo định kỳ và đột xuất theo công việc được phân công.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành quản trị kinh doanh, kế toán, chăn nuôi thú y hoặc tương đương.
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm thống kê, quản lí kho
Ưu tiên ứng viên có kỹ năng sử dụng Excel thành thạo.

Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Xe đưa đón
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe người thân
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company

Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: QL1A, Xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

