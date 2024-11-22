Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH GOLDEN TOWN làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

CÔNG TY TNHH GOLDEN TOWN
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
CÔNG TY TNHH GOLDEN TOWN

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY TNHH GOLDEN TOWN

Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 98 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Thực hiện và quản lý công văn, hồ sơ, hợp đồng
Thực hiện sắp xếp lịch hẹn - lịch họp
Hỗ trợ tổ chức sự kiện, tham gia xây dựng quy định, văn hóa nội bộ.
Quản lý tài sản, thực hiện mua sắm các hạng mục liên quan đến công tác hành chính văn phòng
Tổ chức các hoạt động nội bộ của Công ty (du lịch, teambuilding, happy hour, khám sức khỏe định kỳ,...); Thực hiện các công việc chăm sóc đời sống CBCNV (sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, đám hỷ, đám hiếu,...);
Tiếp nhận/quản lý/lưu trữ thông tin nhân sự (Thông tin cá nhân, Hồ sơ cá nhân, làm Hợp đồng lao động);
Phụ trách thủ tục nhận việc/nghỉ việc; Tham gia đào tạo hội nhập nhân sự mới, hỗ trợ nhân sự hội nhập;
Theo dõi/thực hiện/giải quyết các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm sức khỏe;
Tuyển dụng
Tham gia phổ biến các quy định, chính sách nhân sự và giải đáp thắc mắc, khiếu nại của CBNV.
Thực hiện các công việc được giao khác trong phạm vi phòng ban.
Hỗ trợ phòng Marketing theo hướng dẫn.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo word/excel
Hoạt bát, trung thực và có tinh thần cầu thị.
Giao tiếp tự tin

Tại CÔNG TY TNHH GOLDEN TOWN Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc cùng bộ phận Marketing, đọi ngũ trẻ trung, năng động
Thưởng theo năng lực và thưởng các ngày lễ theo quy định của công ty.
Tham gia liên hoan hàng tháng và du lịch thường niên.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và nhiệt huyết.
Được hợp tác làm việc cùng các Công ty, tập đoàn lớn tại Việt Nam.
Không gian làm việc yên tĩnh, dễ chịu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GOLDEN TOWN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GOLDEN TOWN

CÔNG TY TNHH GOLDEN TOWN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa S301, Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

