Tuyển Kế toán Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 198 Phan Văn Trị, Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ lập báo cáo.

Hỗ trợ làm và xử lý hồ sơ các hồ sơ BHXH...

Hỗ trợ tổng hợp lương và hướng dẫn lên tờ khai TNCN, TNDN.

Hỗ trợ đóng sổ sách từ tổng hợp đến chi tiết, phiếu thu, phiếu chi, sắp xếp và lưu chứng từ kế toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đối tượng: Sinh viên năm ba, năm cuối đang theo học các trường Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành Kế toán.

Khá trở lên, đến thời điểm nộp hồ sơ không còn nợ môn/tín chỉ.

Yêu thích công việc kế toán, nhanh nhẹn, trung thực, nhiệt tình.

Thành thạo vi tính văn phòng.

Tuân thủ các quy định của công ty đối với SVTT (Dành cho những SV trúng tuyển)

Năng động, sáng tạo, chịu khó tìm tòi học hỏi ;

Có Laptop cá nhân khi đi thực tập;

Thời gian thực tập: trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Tại Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động;

Được hướng dẫn và hỗ trợ trong quá trình thực tập;

Có cơ hội được xem xét trở thành nhân viên chính thức của công ty nếu đạt thành tích cao trong công việc;

Hỗ trợ xác nhận và đóng dấu thực tập của Công ty.

KHÔNG HỖ TRỢ CHI PHÍ THỰC TẬP

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin