Tuyển Kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY

Kế toán

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Thực hiện kiểm soát và theo dõi hàng hóa: tiếp nhận hàng và xác nhận số lượng nhập hàng từ các nhà cung cấp
- Lập phiếu nhập kho: đối chiếu hàng hóa NCC giao với đơn mua của phòng mua, đối chiếu với hóa đơn tiến hành nhập liệu lên hệ thống, lưu trữ chứng từ và chuyển các bộ phận liên quan để sao lưu.
- Phối hợp với phụ kho dán tem cho sản phẩm.
- Hỗ trợ thủ kho trong công tác kiểm kê kho.
- Nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.
- Làm việc tại Duy Tân, Cầu Giấy - Hà Nội

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
- Hiểu biết cơ bản về kế toán và nghiệp vụ kế toán
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
- Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc
- Cẩn thận, tỉ mỉ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng thứ 13, các chế độ phúc lợi lễ tết,..cạnh tranh
- Nghỉ lễ, phép theo quy định luật lao động - Tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ
- Xét tăng lương định kỳ
- Nghỉ mát hàng năm Phúc lợi
- Được đi du lịch 2 năm 1 lần
- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
- 12 ngày nghỉ phép có lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY

CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Bá Khê, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

