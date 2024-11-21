Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH SFP làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 2 Triệu

CÔNG TY TNHH SFP
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY TNHH SFP

Mức lương
5 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 84 Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 5 - 2 Triệu

Nhập liệu misa
Kiểm tra toàn bộ dữ liệu về chứng từ năm
Chốt công nợ năm cho khách hàng
Lập và gửi báo cáo tài chính năm
Lập và gửi báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp năm lên cơ quan thuế
Lập và gửi báo cáo thuế thu nhập cá nhân năm lên cơ quan thuế
In sổ sách kế toán theo năm gửi khách hàng

Với Mức Lương 5 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng hoặc các ngành liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel
Có kiến thức cơ bản về kế toán và các quy định pháp luật liên quan
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Có khả năng học hỏi nhanh và tiếp thu kiến thức mới
Chịu được áp lực công việc cao
Có thể di chuyển qua công ty đối tác

Tại CÔNG TY TNHH SFP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt khác
Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ kế toán
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Được hỗ trợ 100% học phí lớp đại lý thuế
được hỗ trựo 100% tiền học duy trì chứng chỉ đại lý thuế hàng năm (với nv đã có chứng chỉ đại lý thuế)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SFP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 69, Ngõ 142, đường Cổ Bi, Thôn Cam 2, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất