Tuyển Kế Toán Tổng Hợp thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hải Dương

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Km39 QL5, Vĩnh Hưng, Bình Giang

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Kiểm tra tính chính xác và kịp thời của các số liệu kế toán để tổng hợp, lập báo cáo gửi Ban lãnh đạo Công ty một cách chính xác và kịp thời,

- Kiểm tra soát xét tính hợp lý, hợp lệ của các bộ chứng từ thuế theo đúng quy định của hành lang pháp lý thuế,

- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày;

- Đảm bảo hạch toán đúng, đủ theo tài khoản, bộ phận và khoản mục chi phí;

- Thực hiện báo cáo tổng hợp và báo cáo thống kê, kê khai thuế GTGT đầu vào, đầu ra;

- Theo dõi chi tiết tài sản cố định, công cụ dụng cụ;

- Kiểm tra hợp đồng, hóa đơn đầu ra, đầu vào;

- Theo dõi các khoản công nợ phải thu, phải trả;

- Tính giá thành sản phẩm;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính... và các ngành liên quan.

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán Tổng hợp; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, hiểu biết trong lĩnh vực sản xuất;

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và phần mềm Misa;

- Khả năng tư duy, Có thể chịu áp lực cao trong công việc.

- Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng sắp xếp và quản lý thời gian, Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Chính trực, tuân thủ, cởi mở, hòa đông, nhanh nhẹn, cẩn thận chịu khó.

Tại Tập đoàn Nhựa Bình Thuận Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực; Được đào tạo phát triển chuyên môn và kỹ năng;

- Thời gian làm việc linh hoạt do Quản lý trực tiếp quyết định, không áp dụng chấm công, đảm bảo hoàn thiện theo mục tiêu, chất lượng, tiến độ công việc;

- Phúc lợi: Môi trường làm việc cởi mở. Các chế độ du lịch, ốm đau, sinh nhật, hiếu hỷ... theo chính sách phúc lợi của công ty.

- Có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp;

- Được tham dự các hoạt động văn hóa đoàn thể quy mô lớn của toàn Tập đoàn như: Chương trình dã ngoại, tiệc sinh nhật, tiệc cuối năm, du lịch hè,....;

- Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, chuyên nghiệp hướng tới các giá trị bền vững;

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTH đầy đủ theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Nhựa Bình Thuận Pro Company

