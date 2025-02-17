Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Kiểm soát việc nhập, xuất kho đúng, đủ, kịp thời

Kiểm tra, ước tính và tính giá thành sản phẩm, cập nhật lên hệ thống

Kiểm soát CPSX và cảnh báo các CPSX vượt ĐM hàng tuần

Làm việc với phòng RnD , tính giá cost sản phẩm mới khi có phát sinh

Cập nhật giá plan mới đầu tháng

Thực hiện kiểm tra việc nhập liệu đầu vào các khu nhà hàng, cập nhật giá NVL mới vào giá BOM

Hạch toán bổ sung hoặc điều chỉnh số liệu nhập xuất của các nhà hàng nếu có sai xót

Kiểm trai tập hợp các khoản chi phí phát sinh theo tháng để tính Kiểm tra, tổng hợp và đối chiếu các khoản chi phí giá vốn cho từng nhà hàng

Theo dõi và kiểm kê NVL, CCDC, TSCĐ

Phân bổ chi phí sản xuất chung xuống các phân xưởng hàng tháng

Kiểm tra, đối chiếu số liệu từ các phân hệ kế toán, đảm bảo số liệu được hạch toán chính xác để tính giá thành.

Tổng hợp các báo cáo tháng, báo cáo tài chính theo tuần, tháng, quý, năm