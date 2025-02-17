Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Văn phòng Nhất Lâm, Lô H18

- 19 Ngõ 68 Trung Kính, Yên Hòa,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Kiểm soát việc nhập, xuất kho đúng, đủ, kịp thời
Kiểm tra, ước tính và tính giá thành sản phẩm, cập nhật lên hệ thống
Kiểm soát CPSX và cảnh báo các CPSX vượt ĐM hàng tuần
Làm việc với phòng RnD , tính giá cost sản phẩm mới khi có phát sinh
Cập nhật giá plan mới đầu tháng
Thực hiện kiểm tra việc nhập liệu đầu vào các khu nhà hàng, cập nhật giá NVL mới vào giá BOM
Hạch toán bổ sung hoặc điều chỉnh số liệu nhập xuất của các nhà hàng nếu có sai xót
Kiểm trai tập hợp các khoản chi phí phát sinh theo tháng để tính Kiểm tra, tổng hợp và đối chiếu các khoản chi phí giá vốn cho từng nhà hàng
Theo dõi và kiểm kê NVL, CCDC, TSCĐ
Phân bổ chi phí sản xuất chung xuống các phân xưởng hàng tháng
Kiểm tra, đối chiếu số liệu từ các phân hệ kế toán, đảm bảo số liệu được hạch toán chính xác để tính giá thành.
Tổng hợp các báo cáo tháng, báo cáo tài chính theo tuần, tháng, quý, năm

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu 3 năm kinh nghiệm
Cẩn thận, quyết đoán
Excel khá
Ưu tiên biết sử dụng phần mềm SAP, FAST
Ưu tiên các ứng viên từng làm hệ thống F&B

Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 14tr-16tr
Được tham gia đầy đủ các chế độ, quyền lợi
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
Được đào tạo phát triển
Tham gia team building, sự kiện của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm

Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô H18-H19, ngõ 130 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

