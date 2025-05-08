Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN AUSTRONG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUSTRONG GROUP
- Hà Nội: Lô 9+10 Số 49 ngõ 15 An Dương Vương, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
Kiểm tra, kiểm soát các nghiệp vụ, định khoản kế toán phát sinh
Kiểm soát chi phí, công nợ, tài sản, CCDC, lương, BHXN và trích lập các quỹ
Thực hiện các nghiệp vụ hạch toán tổng hợp, xác định kết quả kinh doanh và lên Báo cáo tài chính
Lập các báo cáo quản trị, báo cáo phân tích theo yêu cầu
Xây dựng, duy trì và kiểm soát vận hành hệ thống kế toán quản trị nội bộ; Tham mưu, đề xuất cho KTT trong quản lý, giám sát và điều hành hoạt động của phòng TCKT
Tổ chức đào tạo, hướng dẫn quy trình, quy định các phần hành cho kế toán tại công ty, văn phòng và nhà máy
Giám sát việc thực hiện quy trình công việc và kết quả công việc của nhân viên bộ phận mình phụ trách
Bảo quản, lưu trữ chứng từ, đóng sổ sách kế toán
Nhiệm vụ khác theo phân công của KTT, BGĐ
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán-kiểm toán
Ưu tiên có các chứng chỉ CPA, APC, Đại lý thuế
Kinh nghiệm Có tối thiếu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn, trong đó có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương.
Kiến thức am hiểu các hoạt động kế toán, tài chính trong doanh nghiệp
2/ Kỹ năng
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Kỹ năng giải quyết vấn đề phát sinh.
Kỹ năng thiết lập các mối quan hệ trong công việc.
Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Kỹ năng tin học văn phòng, biết sử dụng một số phần mềm kế toán đặc biệt là MISA AMIS
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUSTRONG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian đi làm thứ 2-7
Thưởng các ngày lễ tết và lương tháng thứ 13.
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp
Các chế độ phúc lợi: du lịch hàng năm, team building, tiệc công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUSTRONG GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
