Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN AUSTRONG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 9+10 Số 49 ngõ 15 An Dương Vương, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Kiểm tra, kiểm soát các nghiệp vụ, định khoản kế toán phát sinh

Kiểm soát chi phí, công nợ, tài sản, CCDC, lương, BHXN và trích lập các quỹ

Thực hiện các nghiệp vụ hạch toán tổng hợp, xác định kết quả kinh doanh và lên Báo cáo tài chính

Lập các báo cáo quản trị, báo cáo phân tích theo yêu cầu

Xây dựng, duy trì và kiểm soát vận hành hệ thống kế toán quản trị nội bộ; Tham mưu, đề xuất cho KTT trong quản lý, giám sát và điều hành hoạt động của phòng TCKT

Tổ chức đào tạo, hướng dẫn quy trình, quy định các phần hành cho kế toán tại công ty, văn phòng và nhà máy

Giám sát việc thực hiện quy trình công việc và kết quả công việc của nhân viên bộ phận mình phụ trách

Bảo quản, lưu trữ chứng từ, đóng sổ sách kế toán

Nhiệm vụ khác theo phân công của KTT, BGĐ

1/ Kiến thức

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán-kiểm toán

Ưu tiên có các chứng chỉ CPA, APC, Đại lý thuế

Kinh nghiệm Có tối thiếu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn, trong đó có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương.

Kiến thức am hiểu các hoạt động kế toán, tài chính trong doanh nghiệp

2/ Kỹ năng

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Kỹ năng giải quyết vấn đề phát sinh.

Kỹ năng thiết lập các mối quan hệ trong công việc.

Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Kỹ năng tin học văn phòng, biết sử dụng một số phần mềm kế toán đặc biệt là MISA AMIS

Lương 18 - 25 triệu

Thời gian đi làm thứ 2-7

Thưởng các ngày lễ tết và lương tháng thứ 13.

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp

Các chế độ phúc lợi: du lịch hàng năm, team building, tiệc công ty

